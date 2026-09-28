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Трамп на зустрічі з Сі Цзіньпіном пропонував йому купувати американську зброю: спливли подробиці

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
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Трамп на зустрічі з Сі Цзіньпіном пропонував йому купувати американську зброю: спливли подробиці
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп
Джерело: Facebook/Xi's Moments

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном пропонував йому придбати американську зброю. Разом з тим очільник Білого дому нагадав, що Вашингтон продає американське озброєння й іншим країнам.

Про це в ефірі Fox News заявив посол США в Китаї Девід Пердью. Дипломат не уточнив, яку саме зброю Трамп пропонував Пекіну та як на це відреагував лідер КНР.

Неочікувана пропозиція для Сі Цзіньпіна

За словами посла США, питання американського озброєння постало під час розмови про продаж зброї Тайваню. Пердью зазначив, що китайська сторона висловила занепокоєння такими поставками, на що Трамп відповів, що Сполучені Штати постачають озброєння не лише Тайваню, а й іншим країнам світу.

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"Президент Трамп повторив: "Гей, ми ж продаємо зброю іншим країнам по всьому світу". Він навіть у якийсь момент запитав президента Сі, чи не хотів би той придбати трохи зброї", – наголосив дипломат.

Реакція Білого дому

Він не уточнив, як саме Сі Цзіньпін відреагував на пропозицію Трампа. Після появи цієї інформації Білий дім заявив, що США не планують продавати озброєння Китаю, повідомляє The New York Times.

У Держдепартаменті наголосили, що американське законодавство забороняє такі поставки, а жодних офіційних пропозицій чи планів щодо продажу зброї Пекіну немає.

Як повідомляв OBOZ.UA, 23 вересня Сі Цзіньпін прибув з робочим візитом до США. Це його перша поїздка з 2015 року. Два лідери обговорили торгівлю між США і Китаєм, постачання рідкісноземельних металів і про Тайвань.

Трамп особисто зустрів лідера Китаю біля трапа літака на військовій базі Joint Base Andrews поблизу Вашингтона. Для китайського лідера влаштували церемонію з червоною доріжкою, почесною вартою, прапорами та гімнами двох країн, а над базою пролетіли два бомбардувальники B-1.

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