ЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу
За добу 28 вересня українські воїни відмінусували ще 1440 російських загарбників. Загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 532 500 осіб.
Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Втрати ворога за добу
Протягом доби українські захисники знищили 3 танки, 13 бронемашин та 21 артилерійську систему. Загальні втрати ворога становлять 12 388 танків, 25 463 ББМ та 50 498 артсистем.
Також російські терористи втратили 4 одиниці реактивних систем залпового вогню, 2 системи протиповітряної оборони та 6 наземних роботизованих комплексів.
За добу Сили оборони України знищили 1474 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Крім того, ЗСУ утилізували 296 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 – спеціальної техніки.
Втрати Росії на ранок 28 вересня
За добу захисники України відмінусували 2 090 російських окупантів.
Також ворог втратив 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ і 2 засоби ППО супротивника.
У росіян стало менше на 12 наземних робототехнічних комплексів і 1 382 БПЛА оперативно–тактичного рівня.
Як розповідав OBOZ.UA, "Птахи Мадяра" розкрили втрати за час повномасштабної війни.
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