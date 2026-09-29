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ЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу

OBOZ.UA
OBOZ.UA
Time to read1 хв
icon 2,2 т.
Втрати Росії в Україні
Генштаб оновив дані про втрати РФ
Джерело: Генштаб ЗСУ

За добу 28 вересня українські воїни відмінусували ще 1440 російських загарбників. Загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 532 500 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати ворога за добу

Протягом доби українські захисники знищили 3 танки, 13 бронемашин та 21 артилерійську систему. Загальні втрати ворога становлять 12 388 танків, 25 463 ББМ та 50 498 артсистем.

Також російські терористи втратили 4 одиниці реактивних систем залпового вогню, 2 системи протиповітряної оборони та 6 наземних роботизованих комплексів.

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За добу Сили оборони України знищили 1474 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, ЗСУ утилізували 296 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 – спеціальної техніки.

ЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу

Втрати армії РФ

Джерело: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії на ранок 28 вересня

За добу захисники України відмінусували 2 090 російських окупантів.

Також ворог втратив 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ і 2 засоби ППО супротивника.

У росіян стало менше на 12 наземних робототехнічних комплексів і 1 382 БПЛА оперативно–тактичного рівня.

Позбулася армія РФ і 490 одиниць автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки.
ЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу

Втрати Росії на ранок 28 вересня

Як розповідав OBOZ.UA, "Птахи Мадяра" розкрили втрати за час повномасштабної війни.

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