У понеділок, 28 вересня, Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). Під атакою опинилися кілька районів міста, є постраждалі.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов За його словами, пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах міста.

Станом на 11 годину відомо про 35 постраждалих, щонайменше 9 з яких – діти: дівчатка 14, 7, 3, 15 років та хлопчики 12, 8, 9, 10 і 10 років.

Двох з них, хлопчиків 8 і 12 років, госпіталізували.

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За даними ДСНС, внаслідок одного з влучань у житловий 9-поверховий будинок сталися руйнування конструкцій квартир на нижніх поверхах. Із будинку надзвичайники врятували 32 людини.

Станом на 8 годину ранку там тривали аварійно-рятувальні роботи. До ліквідацдії наслідків удару залучено підрозділи ДСНС, Нацполіції, медиків, волонтерів та комунальні служби міста. Психологи надають допомогу постраждалим.

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Мешканка пошкодженого будинку на Салтівці Юлія поділилася з журналістами "Суспільного" спогадами про пережите.

"Ми спали. Вибуху ніякого чути не було. Посипалося скло, і стовп диму стояв. Діти спали в іншій кімнаті, а ми з чоловіком ледве пролізли, схопили їх і вийшли", – каже жінка.

Юлія та її родина переїхали до Харкова півтора року тому. Раніше вони жили у Краматорську на Донеччині.

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До 10 години, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, пошуково-рятувальні роботи закінчено – під завалами нікого не знайшли. Комунальні служби спільно з підрозділами ДСНС продовжують ліквідацію наслідків нічного обстрілу.

На той час кількість постраждалих вже сягнула 29 осіб.

Станом на 10:57 Терехов повідомляв вже про 35 постраждалих.

Реакція президента Зеленського

У ранковому дописі президент України Володимир Зеленський згадав масовані удари по Києву та Харкову.

"Всю ніч і ранок Росія атакує наші регіони. У Харкові був жорстокий удар по багатоповерхівці, частково зруйновані другий та четвертий поверхи. Є пошкодження у Києві від атак дронами – житлові будинки, звʼязок, заправки. Розбили звичайне кафе, намагалися спалити продуктовий столичний ринок", – перерахував він.

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Глава держави також згадав, що в Одеській області окупанти вдарили по судну під прапором Палау, у Житомирській області пошкодили звичайний завод морозива, на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині били по житлових будинках, а на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі – по важливй інфраструктурі.

"Станом на зараз відомо про десятки поранених. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них дев’ятеро дітей. На жаль, є загиблі. На Київщині вбито двоє людей, один із них – громадянин Азербайджану. Мої співчуття рідним і близьким", – написав Зеленський

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Він подякував усім, хто не мовчить про російський терор, а також партнерам, що готують нові пакети допомоги.

"Потрібні чіткі рішення. Засоби ППО, енергетична підтримка, допомога з покриттям бюджетних дефіцитів – це те, що сьогодні реально посилює Україну й допомагає нашим людям вистояти. Дякую всім, хто з Україною!" – наголосив президент.

Що таке КАБ

КАБ (керована авіаційна бомба) – це важкий авіаційний боєприпас, оснащений крилами та системою корекції траєкторії (GPS/ГЛОНАСС або супутниковою навігацією).

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Найчастіше ворог використовує радянські фугасні авіабомби (ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500), на які встановлюють УМПК (уніфікований модуль планування та корекції). Це перетворює звичайну некеровану бомбу на керовану здатну планувати на відстань 40–80 км.

У чому особлива небезпека КАБів для Харкова?

Руйнівна сила . Маса вибухової речовини у КАБ-500 становить близько 200–250 кг, а у КАБ-1500 – понад 600 кг. Це спричиняє масштабні руйнування,обвал несучих конструкцій багатоповерхівок та глибокі вирви.

. Маса вибухової речовини у КАБ-500 становить близько 200–250 кг, а у КАБ-1500 – понад 600 кг. Це спричиняє масштабні руйнування,обвал несучих конструкцій багатоповерхівок та глибокі вирви. Мінімальний час . Через близькість Харкова до кордону з РФ час від моменту скидання бомби з літака Су-34/Су-35 до влучання становить від 40 секунд до 2–3 хвилин.

. Через близькість Харкова до кордону з РФ час від моменту скидання бомби з літака Су-34/Су-35 до влучання становить від 40 секунд до 2–3 хвилин. Складність збиття . ППО важко збивати самі бомби через їхню малу поверхню та відсутність теплового сліду. Основним способом протидії є знищення або відганяння літаків-носіїв.

. ППО важко збивати самі бомби через їхню малу поверхню та відсутність теплового сліду. Основним способом протидії є знищення або відганяння літаків-носіїв. Низька точність і відхилення. Через кустарність модулів УМПК або дію систем РЕБ КАБи часто відхиляються від початкових цілей і влучають у житлову забудову та цивільну інфраструктуру.

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Як діяти цивільним під час загрози застосування КАБ?

Негайно реагувати на сигнали тривоги: Час до влучання рахується хвилинами. При оголошенні повітряної тривоги та сповіщенні про пуски КАБів у напрямку міста негайно прямуйте до укриття. Обрати надійне сховище: Найкращі варіанти – станції метрополітену, спеціалізовані бомбосховища, підземні паркінги. Звичайне підвальне приміщення житлового будинку може стати пасткою у разі прямого влучання КАБ-500 чи КАБ-1500. Дотримуватися правила двох стін, якщо не встигаєте в укриття: Якщо ви залишилися в квартирі, перебувайте в коридорі або ванній кімнаті подалі від вікон. Віконне скло при вибуху КАБ перетворюється на чисельні смертоносні уламки. Падати на підлогу при звуці вибуху чи свисту: Якщо ви перебуваєте на вулиці, негайно лягайте на землю у заглиблення (канал, бордюр), закрийте голову руками.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у Старій Гнилиці на Харківщині внаслідок російської атаки на ферму загинули шестеро людей. Серед загиблих – двоє чоловіків і четверо жінок. Ще 12 працівників ферми постраждали.

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