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Росія хоче змусити Україну капітулювати взимку 2026-2027 року: в ISW розкрили задум Путіна

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 10,1 т.
Росія хоче змусити Україну капітулювати взимку 2026-2027 року: в ISW розкрили задум Путіна
Володимир Путін

Росія може посилити масовані удари по Україні взимку 2026–2027 років, щоб змусити Київ погодитися на капітуляцію. Саме тому Кремль робить ставку на одночасне використання балістичних ракет і великої кількості реактивних дронів.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни. Там наголосили, що водночас результат такого задуму залежатиме від запасів російської зброї та здатності України збивати ворожі безпілотники.

РФ хоче посилити удари по Україні взимку

"Відомий пов'язаний з Кремлем мілблогер підтримує нову теорію перемоги президента Росії Володимира Путіна, яка спирається на масштабні комбіновані удари балістичних ракет далекого радіуса дії та реактивних безпілотників по Україні, щоб змусити її капітулювати взимку 2026-2027 років", – йдеться у звіті.

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Мілблогер також визнав, що лінія фронту залишається практично без змін та закликав РФ поки є ресурси посилити та пришвидшити удари по Україні. При тому він застеріг, що Москва не зможе безкінечно нарощувати їхню інтенсивність.

Росія змінює стратегію ударів по Україні

За оцінкою ISW, успіхи України на полі бою у 2026 році могли змусити російського диктатора Володимира Путіна переглянути попередню стратегію. Тепер РФ може робити більшу ставку на масоване застосування дешевих реактивних дронів "Герань" у поєднанні з ракетами далекого радіуса дії.

Росія хоче змусити Україну капітулювати взимку 2026-2027 року: в ISW розкрили задум Путіна

Карта

Джерело: deepstatemap.live

Російський мілблогер також заявив, що в ніч на 27 вересня країна-агресорка переважно використовувала "Герань-5" для атак на Одесу, Миколаїв та Київ. За його словами, широкий арсенал ударних засобів і дефіцит української ППО дають Росії змогу зберігати нинішні темпи атак та розширювати перелік цілей.

"Мілблогер заявив, що нинішня російська ударна стратегія накладає значні економічні витрати на Україну, але попередив, що вартість підтримки ударної кампанії може перевищити її негайні наслідки, якщо вона продовжуватиметься в довгостроковій перспективі", – повідомили аналітики.

Нагадаємо, за інформацією ISW, Кремль фактично відкинув пропозицію щодо обмеженого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас російське керівництво продовжує заявляти про готовність до переговорів лише на умовах, які не передбачають суттєвого перегляду позиції Москви.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна готова до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Якщо Росія не атакуватиме українські системи енергопостачання, опалення та водопостачання, Київ готовий не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах та інших енергетичних об'єктах.

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