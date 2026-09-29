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Окупанти вдарили по Україні "Іскандерами", "Цирконами" та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

OBOZ.UA
OBOZ.UA
Time to read6 хв
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Окупанти вдарили по Україні "Іскандерами", "Цирконами" та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото
Установка Patriot
Джерело: CNN

У ніч проти 29 вересня російські війська атакували Україну . Для ударів противник задіяв понад 150 безпілотників різних типів, а також застосував балістичні ракети.

Сили ППО знешкодили 109 цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані щодо наслідків російських атак.

Ракетно-дроновий терор

У ніч на 29 вересня (з 18:00 28 вересня) противник атакував протикорабельною ракетою Циркон/Онікс із Курської області, двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Курської області, 152 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:

– 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

– 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;

– 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Результат роботи ППО

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Російські обстріли 28 вересня

У Вінницькій області внаслідок російської атаки сталося влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу, на щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби працювали на місці.

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Рятувальники загасили пожежу

Джерело: ДСНС

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росіяни атакували Вінничину

Джерело: ДСНС

У ніч проти 28 вересня (з 18:00 27 вересня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу "Шахед" (79 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (РФ), тимчасово окуповані Донецька область і Гвардійське у Криму.

За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА трізних типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Результати бойової роботи сил ППО

Наслідки у регіонах

Дніпропетровську область понад 10 разів ворог атакував безпілотниками та артилерією.

У Синельниківському районі постраждали Миколаївська та Петропавлівська громади. Пошкоджено підприємство, сталися пожежі.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю та Покровській громаді. Обійшлося без постраждалих.

У Черкаській області з ранку 28 вересня захисники перетворили на металобрухт три російські БПЛА у небі над регіоном. Ворожа атака обійшлася без наслідків.

Вночі та зранку ворог атакував інфраструктуру Одеської області. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Продовжуються роботи з ліквідації наслідків у постраждалій від вчорашнього удару багатоповерхівці. Вибуховою хвилею зачепив скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Фахівці закривають отвори.

Внаслідок вчорашньої атаки травмувалися шестеро людей. Двоє з них залишаються у лікарні. Міські служби продовжують працювати на місцях: надавати допомогу мешканцям та усувати наслідки обстрілів.

У Бучанському районі Київської області внаслідок удару безпілотника спалахнув приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. метрів. Постраждалих госпіталізовано.

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Після атаки виникла пожежа

Джерело: Київська ОВА

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Ворог атакував столичний регіон

Джерело: Київська ОВА

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Мирні жителі дістали поранення

Джерело: Київська ОВА

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Наслідки російського терору

Джерело: Київська ОВА

Наслідки ворожих ударів 28 вересня

Київ

У столиці внаслідок нічної атаки постраждали 4 людини.

У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили 3 постраждалих.

У Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення. Також там ворог поцілив по кафе біля АЗС

У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

В Оболонському районі під ударом опинилася АЗС: спалахнула пожежа.

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Горить АЗС на Оболоні

Джерело: КС: Новини Київ

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Києву

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Києву

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Києву

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Києву

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Києву

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Києву

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Києву

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Києву

Київська область

В області під ударом були виключно цивільні об’єкти. За останню добу внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще 8 людей постраждали.

Пошкоджено 21 цивільний об’єкт у 5 районах області.

Броварський район – 2 складські та 2 адміністративні приміщення.

Бучанський район – приватне домоволодіння, ринок та 6 транспортних засобів.

Фастівський район – виробниче приміщення та 6 транспортних засобів.

Бориспільський район – 1 транспортний засіб.

Білоцерківський район – сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

Полтавська область

В одному із сіл Полтавської громади зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території.

Інформації про травмованих не надходило. Попередньо зазнав пошкоджень 1 приватний будинок.

Харківська область

Під ударом уночі опинився Харків.

У Салтівському районі зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.

Станом на 08:30 ранку було відомо про 25 постраждалих, серед них – майже 10 дітей.

 

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала Харків

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала Харків

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала Харків

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала Харків

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала Харків

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала Харків

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала Харків

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала Харків

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія атакувала Харків

Одеська область

Ворог завдав ударів по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено фасади, дахи і скління 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців.

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Наслідки удару по Одещині

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Наслідки удару по Одещині

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Наслідки удару по Одещині

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Наслідки удару по Одещині

Станом на 8 годину ранку було відомо про двох постраждалих: 62-річного чоловіка та 63-річну жінку.

Вночі росія також вдарила по порожній складській будівлі. Пожежу, що виникла, оперативно загасили рятувальники. Без постраждалих.

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Одещині

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Одещині

Окупанти вдарили по Україні ''Іскандерами'', ''Цирконами'' та десятками БПЛА: сили ППО збили 109 цілей: наслідки в областях. Фото

Росія вдарила по Одещині

Як розповідав OBOZ.UA, у Херсоні через ворожий обстріл загинув 24-річний хлопець.

За його життя медики боролися до останнього.

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