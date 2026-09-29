У ніч проти 29 вересня російські війська атакували Україну . Для ударів противник задіяв понад 150 безпілотників різних типів, а також застосував балістичні ракети.

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Сили ППО знешкодили 109 цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані щодо наслідків російських атак.

Ракетно-дроновий терор

У ніч на 29 вересня (з 18:00 28 вересня) противник атакував протикорабельною ракетою Циркон/Онікс із Курської області, двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Курської області, 152 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:

– 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

– 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;

– 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

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Російські обстріли 28 вересня

У Вінницькій області внаслідок російської атаки сталося влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу, на щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби працювали на місці.

Головні історії дня

У ніч проти 28 вересня (з 18:00 27 вересня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу "Шахед" (79 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (РФ), тимчасово окуповані Донецька область і Гвардійське у Криму.

За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА трізних типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

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Наслідки у регіонах

Дніпропетровську область понад 10 разів ворог атакував безпілотниками та артилерією.

У Синельниківському районі постраждали Миколаївська та Петропавлівська громади. Пошкоджено підприємство, сталися пожежі.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю та Покровській громаді. Обійшлося без постраждалих.

У Черкаській області з ранку 28 вересня захисники перетворили на металобрухт три російські БПЛА у небі над регіоном. Ворожа атака обійшлася без наслідків.

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Вночі та зранку ворог атакував інфраструктуру Одеської області. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Продовжуються роботи з ліквідації наслідків у постраждалій від вчорашнього удару багатоповерхівці. Вибуховою хвилею зачепив скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Фахівці закривають отвори.

Внаслідок вчорашньої атаки травмувалися шестеро людей. Двоє з них залишаються у лікарні. Міські служби продовжують працювати на місцях: надавати допомогу мешканцям та усувати наслідки обстрілів.

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У Бучанському районі Київської області внаслідок удару безпілотника спалахнув приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. метрів. Постраждалих госпіталізовано.

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Наслідки ворожих ударів 28 вересня

Київ

У столиці внаслідок нічної атаки постраждали 4 людини.

У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили 3 постраждалих.

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У Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення. Також там ворог поцілив по кафе біля АЗС

У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

В Оболонському районі під ударом опинилася АЗС: спалахнула пожежа.

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Київська область

В області під ударом були виключно цивільні об’єкти. За останню добу внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще 8 людей постраждали.

Пошкоджено 21 цивільний об’єкт у 5 районах області.

Броварський район – 2 складські та 2 адміністративні приміщення.

Бучанський район – приватне домоволодіння, ринок та 6 транспортних засобів.

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Фастівський район – виробниче приміщення та 6 транспортних засобів.

Бориспільський район – 1 транспортний засіб.

Білоцерківський район – сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

Полтавська область

В одному із сіл Полтавської громади зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території.

Інформації про травмованих не надходило. Попередньо зазнав пошкоджень 1 приватний будинок.

Харківська область

Під ударом уночі опинився Харків.

У Салтівському районі зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.

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Станом на 08:30 ранку було відомо про 25 постраждалих, серед них – майже 10 дітей.

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Одеська область

Ворог завдав ударів по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено фасади, дахи і скління 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців.

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Станом на 8 годину ранку було відомо про двох постраждалих: 62-річного чоловіка та 63-річну жінку.

Вночі росія також вдарила по порожній складській будівлі. Пожежу, що виникла, оперативно загасили рятувальники. Без постраждалих.

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Як розповідав OBOZ.UA, у Херсоні через ворожий обстріл загинув 24-річний хлопець.

За його життя медики боролися до останнього.

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