Резиденція Путіна стає критично вразливою. Туди може залетіти навіть дрон? Інтерв’ю з Гетьманом

США зняли обмеження по швидкості Starshield та відновили передачу розвідданих. Це частково допоможе боротися із російською балістичною загрозою, але все одно найбільша потреба України – ракети до систем Patriot, PAC-3. У ситуації, коли ракет від США не вистачає, нашій країні залишається три варіанти: просити PAC-3 в інших країн-партнерів, завдавати ударів вітчизняною балістикою по пускових установках на території РФ або атакувати найбільш вразливі цілі країни-агресорки.

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До таких, зокрема, належить і резиденція кремлівського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Нещодавно там було додатково встановлено іще 16 веж ППО. Парадоксально, але насправді це не зміцнює захист, а навпаки, послаблює його, адже велика кількість засобів ППО у разі атаки перешкоджають роботі одна одної. В такому разі теоретично успішно досягти цілі може навіть дрон.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

– Президент Зеленський заявив, що Сполучені Штати зняли обмеження для України по Starshield і відновили передачу розвідданих. Наразі найбільша проблема для України – це удари Росії балістикою, зокрема, по енергетичній інфраструктурі та по інших об'єктах, від яких залежить життя українців. На вашу думку, чи допоможуть зняття обмежень та відновлення передачі розвідданих хоча б частково зменшити ефективність ударів ворога?

– Так, частково зможуть. Знаєте, ми зробили дуже непогану річ. Ми підняли на вуха пів світу, і нам поновили і Starlink, і Starshield, і розвіддані, бо навіть президент Трамп, за всього його бажання, не кажучи вже про Ілона Маска, не може йти проти всього світу, коли починається такий тиск. Це сталося завдяки тому, що ми почали доводити цю інформацію до громадян Сполучених Штатів.

– Ви маєте на увазі, що президент апелював не до політикуму Сполучених Штатів, а саме до громадян США?

– Так, і це було дуже розумно. Навіщо апелювати до керівництва, якщо вони вже прийняли рішення? Після таких дій важливо було, щоб суспільство чи політикум почав безпосередньо тиснути на владу. Ми також чули висловлювання відомих людей – Де Ніро, Шварценеггера, Річарда Гіра, багатьох республіканців, які питали в Трампа, що ви робите? Тому у сухому залишку нам повернули і розвіддані, і швидкість Starlink. Це перше.

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А друге – це найбільш приємний момент з емоційної точки зору. І Трамп, і Рубіо, керівництво Сполучених Штатів не почали зверхньо говорити з нами, як з хлопчиками, і пояснювати, як нам слід поводитися, а почали виправдовуватися. Тому мені здається, що ми зробили дуже непоганий політичний крок.

Наскільки це вплине на ефективність ударів ворога? Відсутність розвідданих від США ми вже диверсифікуємо, намагаємося домовитися з нашими європейськими партнерами щодо мережі, подібної до Starlink, щоб не бути залежними від однієї приватної компанії. Але на сьогоднішній день ми активно використовуємо саме американські розвіддані, хоча не на сто відсотків. За різними даними, половина і навіть менше розвідданих надходить від Сполучених Штатів, більше половини від інших країн.

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До того, як це було відновлено, були випадки, коли ми не бачили запуску по нам балістичних ракет. Коли ми вже бачимо балістику, коли вона практично падає, ми можемо навіть не встигнути оголосити повітряну тривогу. Ми бачили в Києві, коли ракети прилітали одночасно з оголошенням повітряної тривоги. Це сталося тому, що ці люди за великим рахунком вимкнули нам повітряну тривогу. Я вважаю, що це не якийсь там елемент тиску. Такі дії можна порівняти з військовим злочином. Це моя суб'єктивна точка зору.

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Ми поки що не можемо впоратися з балістичними ракетами без PAC-3, але принаймні вже можемо сповістити, що щось летить і намагатися хоч якось його збити.

– Ви згадали про PAC-3. Дійсно, чим збивати балістику? Чи вважаєте ви, що на хвилі цього політичного успіху України можна сподіватися на те, що США дадуть нам PAC-3, хоча, як я розумію, у них зараз їх не надто багато, адже багато розстріляли в Ірані. Чи вони в Ірані не стріляли PAC-3, а використовували інші ракети?

– Стріляли. І PAC-3, і PAC-2 стріляли з переляку, незрозуміло, навіщо, бо взагалі не треба стріляти з Patriot. А якщо стріляти з Patriot по "Шахедах", то точно ще не PAC-3. Навіщо PAC-3? Він влучає безпосередньо в ціль, ракета в ракету. Натомість ракета PAC-2 підривається поруч з повітряною ціллю і руйнує її уламками. "Шахеду" вистачить вибуху поруч, хоча PAC-2 в десятеро дорожчий за той "Шахед". Багато чи небагато в США є ракет PAC-3? За оцінками, близько трьох тисяч.

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– За інформацією президента Зеленського, щомісяця Україна отримує 12 ракет PAC-3. Цього вистачає на відбиття половини масштабної атаки ворога. Що ми будемо робити, якщо в такому самому форматі будемо і надалі отримувати ці ракети?

– Намагатися отримати ці ракети від інших країн, які їх мають. Наприклад, та сама Греція, але вони поки що нам чомусь не дуже активно їх продають, хоча термін придатності закінчується. Йдеться про 200 ракет.

В інших країнах збирають по кілька ракет, над цим працюють наші дипломати, наше Міністерство оборони.

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Що ще робити? Користуватися Starlinkна територію РФ для того, щоб нищити пускові установки. Але йдеться виключно про удари нашою балістикою, бо пускова установка розгортається за 4-5 хвилин. Наш дрон не встигне долетіти. В росіян приблизно 7-8 чи 5-7 хвилин на розгортання в залежності від того, установка з маршу чи вона вже стоїть.

Тобто до пуску можна встигнути знищити пускову установку того самого "Іскандер-М". 5 хвилин на підліт, 5 хвилин на розгортання. Встигнути чи ні – рахунок йде на секунди. Але нам потрібна чітка онлайн інформація про те, де ця пускова установка знаходиться. Це можливо зробити через Starlink.

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І третій варіант – просто бити у великій кількості нашою балістикою по території Російської Федерації, по болючих місцях, щоб бажання атакувати нашу територію, нашу країну, принаймні, балістикою у них зменшилося. Адже, коли вони будуть бачити, що у відповідь прилітає в такій самій кількості або більше, це стає зброєю стримування, яку можна порівняти із ядерною зброєю. Зброєю стримування може бути наша балістика, яка може літати хоча б на 500 кілометрів.

Ми постійно кажемо, що в нас така зброя є, але росіяни не вірять. Тому її треба продемонструвати. Треба зробити декілька потужних ударів, щоб вони зрозуміли, що в нас вона є, і що ми можемо бити у відповідь.

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– Але ж нашої балістики поки що немає. Є лише зразки, які були продемонстровані, але її немає у масовому виробництві, на жаль.

– На це я можу відповісти тільки фразою: так отож.

– Останнє запитання стосується захисту резиденції Путіна. Є цікава інформація, що навколо резиденції Путіна на Валдаї додатково звели 16 веж протиповітряної оборони. Є навіть мапа їхнього розташування. Ви сказали про найбільш болючі точки для Росії. Чи не вважаєте ви, що саме удар по путінській резиденції був би хорошим аргументом, аби він сів за стіл перемовин?

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– Ну, якщо виживе. Справа в тому, що будь-який військовослужбовець країні-агресорки, починаючи від командира групи і закінчуючи верховним командувачем, і його резиденції та ставки є законною ціллю. Тому мене дуже здивувало, коли Трамп чомусь образився, що українці спробували атакувати резиденцію Путіна. Мовляв, як можна стріляти по резиденції. А під час Другої світової війни ставку Гітлера можна було атакувати? Чи теж ні, бо це ж Гітлер? Тут приблизно така сама логіка.

А от з приводу такої кількості засобів протиповітряної оборони, то, як людина, яка має зокрема й освіту з протиповітряної оборони, можу сказати, що перенасичення зенітно-ракетними засобами протиповітряної оборони в якійсь локації працює в зворотному напрямку. Воно погіршує можливості для перехоплення цілі.

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Якщо біля резиденції Путіна натикають ще більше веж, то система взагалі не зможе працювати. Вони будуть дуже сильно заважати один одному, і туди долетить навіть дрон. Це скаже будь-яка людина, яка знається на тому, як будується ешелонована протиповітряна оборона.

– Чи не вважаєте ви, що в Росії не так вже й багато засобів ППО, принаймні таких ефективних, які сконцентровані біля резиденції Путіна, і їх довелося відводити з Москви чи Пітера?

– Я зараз точно цифру не скажу, але вона є у відкритому доступі. Можна подивитися, скільки і яких засобів протиповітряної оборони є у росіян, і можна приблизно вираховувати, навіть не будучи фахівцем, де вони здебільшого розташовані – Москва, Санкт-Петербург, Валдай, тощо (у Московській області розташовано біля 250 позицій ППО та радіолокаційних станцій, Санкт-Петербург і Ленінградська область також мають ешелонований захист, зокрема, комплекси С-300, С-400 та "Панцир" уздовж узбережжя Фінської затоки та навколо стратегічних об'єктів, – Ред.).

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Наскільки вони будуть ефективними? Справа в тому, що, якщо в нас буде наша нормальна балістична ракета, про яку ми мріємо, то з тих засобів, які є у росіян, з ними може боротися тільки С-400, С-500, і то не факт, що може. Всі інші засоби не можуть боротися.

Чому нам так потрібні PAC-3 і Patriot? Бо вони можуть. Для того, щоб знищити балістичну ракету, треба влучити ракетою в ракету. Якщо порахувати швидкості, з якими рухається протиракета і балістична ракета, то йдеться про секунди, якщо не про долі секунди. А С-300, який ми використовуємо, підривається поруч з повітряною ціллю і руйнує її своїми уламками.

Зруйнувати падаючу майже вертикально з гори балістичну ракету вибухом поруч неможливо, адже вона все одно падає. Росіяни анонсують, що нібито С-400 може влучати ракетою в ракети, але є великі сумніви. Адже всі їхні "суперракети", "суперзброя", яку вони багато разів анонсували, не відповідають заявленим характеристикам, які вони їм приписують.