Країна-агресорка Росія не відмовилася від планів створення "санітарної зони" вздовж державного кордону України, але їй критично не вистачає людського ресурсу. В ситуації, коли втрати окупаційної армії стрімко зростають, а Кремль побоюється оголошувати масштабну мобілізацію через ризик дестабілізації у регіонах, ворогу залишається тримати на непріоритетних для себе позиціях лише мінімальні контингенти і закидати "м’ясом" українські позиції на головному для них Донецькому напрямі.

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Натомість Сили оборони обрали для себе тактику "тисячі порізів", завдяки якій можна поступово звільняти окуповані території, зокрема, на півночі та північному сході країни. Росія наразі "видихається", втрачаючи авторитет на міжнародній арені. Водночас варто розуміти, що за нинішнього керівництва Кремля про жодну зупинку наступу не може йтися. Ворог "буде перти", допоки в нього є люди. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

– У мережі з’явилася інформація про нібито захід Сил оборони на територію Курської області. В самих ЗСУ цю інформацію спростовують і повідомляють про покращення тактичного положення наших позицій, не більше. Як ви думаєте, чи може активність нашої армії на цій ділянці фронту бути пов'язана із певними планами ворога?

– Якщо ми говоримо взагалі про кордон, про Чернігівську область, Сумську область, північ Харківської області, то варто пам’ятати, що росіяни не відмовилися від свого плану щодо створення так званої "санітарної зони". Спочатку заявлялися про 50 кілометрів від російсько-українського кордону, потім про 30 кілометрів, потім були заяви і про 20 кілометрів.

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Не перший рік вони намагаються заходити у прикордонні села, тому що Сили оборони тримають свої позиції не чітко по лінії державного кордону, а по більш вигідних позицій, висотах, височинах, лісистій місцевості тощо. Росіяни для того, щоб на карті зафарбувати хоча б малесеньку територію, подають це так, що нібито створюється "буферна зона".

Росіянам критично не вистачає особового складу. Ще до наших рекордів в 50 плюс тисяч втрат на місяць, уже тоді це було приблизно 6-7 тисяч чоловік особового складу. Відповідно, користуючись тим, що людей їм не вистачає, тим, що росіяни сконцентрували свої основні зусилля на напрямку Добропілля, де на 50 кілометрах вони тримають 160 тисяч чоловік особового складу, в той час, як на лінії фронту протяжністю в 230 кілометрів, фактично починаючи від Олешок і до Олександрівського напрямку лише 130 тисяч військовослужбовців, росіяни хочуть розтягнути сили. Натомість ми, користуючись нестачею в них особового складу і тим, що вони не змінили свою тактику закидання нас м'ясом, обрали тактику контратакувати і зрізати усі ці виступи. Це тактика тисячі порізів, якою апелює ворог. Таким чином ми намагаємося зачищати території.

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З чого все це могло виникнути? Тут є декілька варіантів. Це могли закинути через анонімні телеграм-канали, щоб, відповідно, створити певне піднесення, мовляв, ми знову йдемо на Курщину, а потім спростувати інформацію й викликати певне розчарування, тобто закинути такий демотивуючий фейк. Це перше.

Друге – це може бути помилка аналітиків, адже дійсно немає ніяких 20, 30, 50 кілометрів "санітарної зони" – є бої безпосередньо в тактичній зоні, і чітко відстежувати, де вони тривають, чи на лінії державного кордону, достеменно неможливо, бо є великий "сіряк". І третє – що операції проводяться в тактичній зоні, де ми намагаємося перехопити ініціативу, і увага до цих операцій з боку суспільства і з боку медіа зараз недоречна.

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– Чи вважаєте ви, що зараз Силам оборони України дійсно було б доцільно перетнути кордон і вести бойові дії на території Росії?

– Я не думаю, що це зараз доцільно. Тут головне завдання – ліквідувати ці дрібненькі плацдарми, що утворилися, щоб не пропустити росіян вглиб території, щоб вони не забігали на десятки кілометрів. Наприклад, дуже показова ситуація відбувається на Куп'янському напрямку – ми вже тиснемо на Дворічну, а це центр їхнього плацдарму на західному березі річки Оскіл на північ від Куп'янська, знищуємо там логістику, зачищаємо, знекровлюємо вороже угрупування, але вони, замість того, щоб оборонятися і втримати плацдарм, який ми, до речі, вже фактично розсікаємо у напрямку Западного, вони все одно намагаються інфільтруватися у самий Куп'янськ, все одно залазити туди і намагатися відновити свої втрачені позиції.

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Тому Сили оборони, скажімо так, зашивають усі ці дрібненькі порізи, які намагається зробити ворог. Коли буде виконана ця робота, можна буде говорити про якісь подальші дії.

– Як ви оцінюєте можливості ворога із створення "санітарної зони"? Ви вже згадали про те, що в ворога великі проблеми з особовим складом, але як розвиватимуться події, якщо в Росії до кінця року наберуть, скажімо, ще 100 тисяч чоловік? Чи зможуть вони кинути ці сили на те, щоб організувати саме цю так звану санітарну зону?

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– Я не думаю, тому що у контексті міжнародних перемовин росіян цікавить Донеччина. Вони видихаються, і видихаються сильно. Ми бачимо, що Путіну на зустрічі у Китаї, яку в Росії хотіли представити як "Ялту-2", де сильні країни світу ділять сфери впливу, не вдалося це зробити. Запалав Кримський міст, палали нафтопереробні заводи Росії. Про яку сильну позицію може йтися?

Окрім того, наша делегація заявляла, що Путін щиро вважає, що половина вільних територій Донеччини вже окупована. Саме тому вони обирають напрямок Добропілля для того, щоб тиснути на наш "пояс фортець" і влаштовувати плацдарм із західного флангу.

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Інфраструктура до загальної мобілізації в них готова, мобілізація фактично йде, але на 100% вона не запрацювала. Очевидно, що є побоювання щодо дестабілізації російського суспільства. Нагадаю, Павло Паліса говорив також про плани Кремля набрати 300 тисяч після Нового року, умовно кажучи, до 1 квітня. Тому мобілізація в Росії відбувається через підприємства, рознарядки, тюрми, облави на нелегальних робітників, яким за контракт обіцяють паспорт. Спецслужби беруть людей під пресинг і змушують підписувати контракт з міноборони. Наразі мобілізація йде в такій формі. Таким чином росіяни намагатися ліквідовувати дефіцит живої сили.

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Тому, навіть якщо уявити такий сценарій, все-таки основним центром ворога буде Донеччина, тому що їм треба за будь-яку ціну домогтися перепинення вогню на своїх умовах, щоб показати російському суспільству, мовляв, ми перемогли.

Але Сили оборони якраз і готувалися до цього сценарію, до перемелювання більшої маси людей. Ми очікували цього уже фактично з осені. Статистика втрат російської окупаційної армії значно зросла. За жовтень втрати склали понад 54 тисячі. Щодо листопада, то є шанси, що втрати можуть зрости до 60-70 тисяч. Це якраз наслідок цієї підготовки, очікування нової хвилі мобілізованих.

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Отже, ці напрямки для них залишатимуться додатковими, щоб створювати імітацію "санітарної зони" і максимально розтягувати і відтягувати наші сили. Але, як ми бачимо, і цей план у них тріщить по швах. Операція, яка була проведена в районі населеного пункту Вільхуватка на Харківщині, де вони втратили майже 800 чоловік і де Сили оборони звільнили 200 квадратних кілометрів території і понищили чотири сотні одиниць ворожої техніки, доводить, що навіть на тих напрямках, які не є пріоритетними для ворога, ми все одно намагаємося не пропускати ворога. У нас так само є можливості невеликими кроками відгризати і відвоювати наші території.

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– Незважаючи на велику кількість особового складу, яку ворог кидає саме на Донеччині, тим не менше, фактично жодного ефекту немає. А що буде далі? Якщо ворог усвідомить, що захопити неокуповану частину області не зможе, як він вчинятиме? Чи піде на масові заходи мобілізації, незважаючи на ризик, пов'язаний із дестабілізацією ситуації всередині російського суспільства? Якщо так, до чого це може призвести?

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– В минулу хвилю, в 2022-23 роках, це призводило до того, що особливо депресивні регіони Росії починало "хитати", особливо Дагестан, кавказькі республіки. Інформація про це мало потрапляла в медіа, але це була одна із вагомих причин, чому вони вирішили саме купляти голови, чому проїли свій "фонд национального благосостояння", чому пожертвували всім. Всі гроші у них фактично витрачаються на війну. Це було зроблено якраз через початок дестабілізації.

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Що буде далі? Ми маємо розуміти, що ворог окопався, окопався сильно. За час після початку широкомасштабного вторгнення він фортифікувався. Ми мали в 2022-23 роках звільнити більше окупованої території, але росіяни скористалися ситуацією, коли американці прикрутили нам кран допомоги. Ми чекали місяцями на необхідну техніку і допомогу. Росіяни все це прекрасно розуміли.

Отже, поки в Росії будуть хоч якісь люди, вони будуть перти. Не буде такого, що буде прийнято політичне рішення за цієї влади. Вони розуміють, що на великі наступальні операції у нас немає сил, тому де можуть лізти, вони будуть лізти. Все, що не Донеччина, їх цікавить менше.

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Одним із прикладів була в тому числі і Олександрівська операція, коли вони зрозуміли, що все, вони тут не витягують, і ми поступово їх "з'їдали". Тому ситуація, за якої вони ще контролюють наші великі території, а ми не можемо їх відвоювати, тому що нам треба більше часу, більше сил, більше ресурсів, довше планування, їх так само буде влаштовувати. Водночас на міжнародній арені вони будуть "держать лицо" і говорити, що все іде за планом.

Тому, на щастя, чогось нового, окрім закидання наших позицій м'ясом, вони навряд чи придумають.

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