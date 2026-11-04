Після Олешок: що загрожує Херсону, чи буде форсування Дніпра? Селезньов поділився оцінками

Гуманітарна операція в Олешках на Херсонщині та пов’язаний із нею режим перемир’я дали змогу російській окупаційній армії посилити свої рубежі й позиції, підвезти додаткове озброєння та боєприпаси, а також провести ротацію особового складу. Тому небезпека посилення мінометних і артилерійських обстрілів Херсона суттєво зросла. Водночас Сили оборони України також використали ці дні тиші, щоб зміцнити оборону.

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Форсування Дніпра ворожими підрозділами цілком неможливе з суто технічного погляду. Навіть висадка ворожих ДРГ у районі острова Корабел також приречена на провал. Такий прогноз в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

– За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія скористалася гуманітарною операцією в Олешках, щоб зміцнити свої позиції. Що вам про це відомо? Наскільки це критична й небезпечна для нас ситуація?

– Противник не вперше користується режимом тиші, щоб посилити свої рубежі та позиції. Так сталося і в районі Олешок, хоча загалом ідеться не лише про них, а й практично про всю лівобережну частину Херсонщини, про район Олешок і прилеглі до нього населені пункти.

Противник підвіз додаткові матеріально-технічні засоби, озброєння, боєприпаси до цього озброєння, провів ротацію особового складу в абсолютно безпечних умовах, завів додаткові підрозділи. Думаю, що головна проблема, з якою найближчим часом стикатимуться захисники Херсона – це збільшення кількості мінометних та артилерійських обстрілів.

Очевидно, що противник посилив свої позиції, відповідним чином захистив їх, деінде натягнув антидронові сітки, щоб мати змогу у відносно безпечних умовах забезпечувати свою логістику, зокрема артилерійських підрозділів російської армії, що діють на лівому березі Дніпра.

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Але вважати, що противник готується до форсування Дніпра на цій ділянці фронту, абсолютно безглуздо. Понад тисяча метрів, які розділяють лівий і правий береги, фактично зводять нанівець будь-які позитивні ймовірності для такого роду дій.

Була інформація про те, що противник намагався висаджувати диверсійно-розвідувальні групи на острові Корабел – це фактично один із мікрорайонів Херсона. Але я думаю, що всі ці спроби припинятимуться ще в зародку. Противник може спробувати це зробити, але технічних можливостей накопичити достатню кількість сил і засобів, щоб створити реальні проблеми з формуванням плацдарму на правому березі Дніпра, зокрема в районі Корабела, у нього немає.

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Адже Дніпро прозорий, відповідно, будь-яке переміщення, а тим більше переміщення великої кількості сил і засобів, фіксуватиметься, і тоді вже працюватиме наша артилерія.

– Як Сили оборони могли використати це нетривале перемир’я?

– Не слід вважати, що ми в цей час байдикували. Була інформація від Сил оборони Півдня України про те, що було проведено певні гуманітарні заходи, було евакуйовано жителів деяких населених пунктів, які досить тривалий час перебували в зоні активного вогневого ураження ворожої артилерії та ворожої авіації.

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Безумовно, думаю, що в межах цих заходів було вжито певних заходів, пов’язаних із посиленням наших оборонних рубежів у районі, де діяло гуманітарне перемир’я. Тому очевидно, що після того, як російська сторона відмовилася від продовження режиму припинення вогню в районі Олешок, інтенсивність артилерійських обстрілів певною мірою зросте. Цілком імовірні активніші дії диверсійно-розвідувальних груп противника, але навряд чи це призведе до якихось позитивних результатів для нього.

– У жовтні, так само, як і у вересні, російська окупаційна армія втрачала більше територій, ніж змогла захопити, повідомляє Генштаб. Як ви оцінюєте ці результати? Яка ймовірність того, що й у найближчі місяці тенденція буде такою ж позитивною?

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– Я думаю, що все-таки цю історію треба оцінювати зі стриманим оптимізмом. Чому? Тому що все це є наслідком певних наших операцій, які тривали впродовж певного часу, тієї ж операції "Вівальді". Ми бачили чотири місяці заходів у північних передмістях Куп’янська, далі була трубна війна.

Тому я думаю, що в цьому випадку йдеться про статистику, яка формується завдяки успішним контрнаступальним діям, але говорити про масштабування цих заходів я не ризикну. Особливість другої половини осені полягає в тому, що динаміка дій у плані просування на полі бою сповільнюється. Погіршення погодних умов, ґрунтові дороги перетворюються на суцільне болото, тумани – усе це певною мірою сповільнює рух, зокрема й бронетехніки. Тому, найімовірніше, активніше просування ми побачимо вже тоді, коли перший мороз скує ґрунт і можна буде активніше використовувати бронетехніку.

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До речі, минулої доби Генштаб відзвітував про новий рекорд – 2,5 тисячі вбитих і покалічених російських військовослужбовців. Водночас у зведенні українського Генштабу зафіксовано знищення лише однієї одиниці ворожої бронетехніки – танка. Очевидно, що противник за цих умов змушений діяти виключно силами піхотних штурмових підрозділів, що призводить до колосальних втрат серед цієї категорії ворожих ресурсів.

Не думаю, що в листопаді нам варто очікувати на якісь вражаючі просування української армії, адже винятково природні географічні умови впливатимуть на уповільнення темпів просування, хоча інтенсивність бойових дій, як бачимо, не зменшується, про що щодоби звітує український Генштаб.

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– Справді, є інформація про те, що ворог відчуває серйозний брак особового складу й не встигає поповнювати втрати набором нових військовослужбовців. Чи припускаєте ви, що в ситуації, коли противник робить головну ставку на м’ясні штурми, він вдасться до якихось радикальних кроків на державному рівні, щоб виправити цю ситуацію?

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– Технічно військово-мобілізаційна машина Російської Федерації готова до проведення таких заходів. Досвід 2022 року в них є. Тому я думаю, що все може статися одномоментно, тим паче що певні заходи підготовчого характеру вже відбулися – було внесено зміни до нормативно-правової бази РФ, є напрацювання щодо того, як проводити оповіщення та залучати громадян РФ відповідних категорій до служби в лавах російської армії. Тому я б не відкидав такого варіанта – будь-якої миті може бути ухвалене рішення, тим паче що вибори до Держдуми вже відбулися.

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Згадайте, тоді, у 2022 році, не відразу, не наступного дня після оголошення результатів виборів до федеральних і регіональних законодавчих інституцій РФ, а через деякий час було оголошено указ Путіна про часткову мобілізацію (указ про часткову мобілізацію в РФ підписав Путін 21 вересня 2022 року, через 10 днів після Єдиного дня голосування, який відбувся 9-11 вересня, – Ред.). Нині ж ми бачимо певне відтермінування. Але, знову ж таки, я виходжу з міркувань, що російський генштаб цілком раціональний і здатен оцінити всі чинники та ризики під час оголошення такого заходу.

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Як це буде, побачимо, але в будь-якому разі ми з вами маємо розуміти, що поки немає підстав сподіватися на затишшя, на те, про що влітку говорив президент України Володимир Зеленський, – що є шанс до листопада зупинити активні бойові дії. Бої тривають, у противника є ресурси для проведення активних наступальних дій, а у нас є ресурси для ведення активної ефективної оборони і деінде навіть для проведення контрнаступальних дій, щоб стабілізувати ситуацію на різних ділянках фронту.

Загалом літньо-осіння наступальна кампанія противника продемонструвала певний застій ефективності його дій, адже, якщо порівняти територіальні здобутки минулого 2025 року під час весняно-літнього етапу тієї наступальної кампанії та нинішні, то цифри неспівмірні, вони в рази менші.

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Чому? Тут зіграли роль три чинники. Перший чинник – стійкість, мужність, героїзм забезпечених і мотивованих українських військовослужбовців під час проведення цих оборонних дій. Другий – ті самі фортифікації, які ми нарешті навчилися належним чином облаштовувати у потрібних місцях і на потрібних напрямках.

І третій – чинник дронів, який кардинально змінює ситуацію на полі бою. Тут слід віддати належне нашим фахівцям, нашим операторам дронів, які не лише фактично повністю контролюють так звану кіл-зону на відстані до 20 км від лінії бойового зіткнення, а й ефективно проводять заходи в межах мідл-страйків – я маю на увазі удари по ворожій логістиці на глибину 100, 120 і навіть до 150 км.

Колись, у 2022 році, ми з вами разом раділи тому, що за допомогою ракет HIMARS змогли ліквідувати всі польові склади противника на глибину до 80 км. Нині ж ми діємо іншими засобами, але глибина ураження ворожих об’єктів зросла майже вдвічі.