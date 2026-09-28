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Отримав близько 60% опіків тіла: помер 13-річний хлопчик, який постраждав внаслідок атаки РФ на Харківщину

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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Отримав близько 60% опіків тіла: помер 13-річний хлопчик, який постраждав внаслідок атаки РФ на Харківщину
20% опіків були критично глибокими

Внаслідок атаки російських військових на Харківщину, у лікарні від опіків помер 13-річний Олександр Цяцька. Життя хлопчика обірвалося через дроновий удар по селу Катеринівка 21 вересня.

Одразу після влучання загинула і його мати – Ірина Цяцька. Про це 27 вересня повідомили міський голова Лозової Сергій Зеленський та Telegram-канал "Їх убила Росія".

"Невимовний біль! Пішов із життя Олександр Цяцька. Лозівська громада знову схиляє голову у глибокій скорботі. Словами неможливо передати той розпач і тяжкість, які зараз наповнюють серце кожного з нас", – написав посадовець.

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Він підкреслив, що медики до останнього боролися за життя хлопчика, але, на жаль, його не вдалося врятувати.

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"Опіки близько 60% тіла, з яких 20% були критично глибокими, виявилися надто важкими для дитячого серця. Маленький янгол відійшов у вічність…", – йдеться у повідомленні.

Отримав близько 60% опіків тіла: помер 13-річний хлопчик, який постраждав внаслідок атаки РФ на Харківщину

У лікарні помер 13-річний Олександр Цяцька

Джерело: Facebook/"Їх убила Росія"

Ворожа атака також забрала життя матері Олександра – Ірини Цяцьки. У громаді її знали як талановиту майстриню та волонтерку, яка любила Україну й підтримувала українських військових.

Отримав близько 60% опіків тіла: помер 13-річний хлопчик, який постраждав внаслідок атаки РФ на Харківщину

Мама хлопчика теж загинула

Джерело: Facebook/"Їх убила Росія"

За словами Сергія Зеленського, Сашко був доброю, щирою та світлою дитиною.

"Підступний і безжальний ворог знову забрав у нас найкращих – людей, які безмежно любили рідну землю, віддавали їй усю душу й тепло. Тепер мама та її маленький синочок знову разом, але вже на небесах", – зазначається у повідомленні.

Міський голова Лозової висловив щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав загиблих.

"Ми сумуємо разом із вами та розділяємо цей непоправний тягар втрати. Царство Небесне та вічний спокій маленькому янголятку Олександру і його мамі Ірині. Світла пам’ять!" – написав посадовець.

Отримав близько 60% опіків тіла: помер 13-річний хлопчик, який постраждав внаслідок атаки РФ на Харківщину

Пост

Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у лікарні помер 20-річний юнак, який дістав важких поранень під час російської атаки на Дніпро 3 вересня. Понад два тижні медики боролися за його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.

Як писав OBOZ.UA, також у лікарні помер Микита Галайда, який постраждав під час російської атаки на Кривий Ріг. Медики тиждень боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

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