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Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
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Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео
Окупанти атакували Одещину

У понеділок, 28 вересня, російські війська завдали удару по Одещині. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Також пошкоджено складську будівлю. Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

Що відомо

За інформацією посадовця, росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі уночі. На місці сталося загоряння, яке оперативно загасили пожежники.

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Постраждалим надали медичну допомогу

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Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Постраждалим надали медичну допомогу

Постраждали двоє осіб: 62-річний чоловік та 63-річна жінка. Швидка надала їм медичну допомогу на місці.

"Також на території області пошкоджені дахи та вікна приватних житлових будинків, легкові автомобілі", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Ворог атакував Одещину

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Ворог атакував Одещину

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Ворог атакував Одещину

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Ворог атакував Одещину

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Ворог атакував Одещину

Окупанти вдарили по Одещині: є постраждалі. Фото і відео

Росіяни поцілили по нежитловій складській будівлі

Нагадаємо, 28 вересня окупанти знову били по Києву. Наслідки атаки зафіксовано у кількох районах, в одному з них спалахнула пожежа на АЗС. Горіли також офісні будівлі, є влучання у житловий будинок. Є постраждалі.

Як писав OBOZ.UA, 26 вересня російські війська завдали ударів по Сумах. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро – постраждали. Ціллю ворога стали звичайні житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

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