Найгіршого сценарію можна не допустити: інтерв’ю з ізраїльським експертом Шарпом

Навіть за суттєвого погіршення відносин між Україною та США і пов’язаних із цим обмежень військової допомоги сам факт виживання України не ставиться під сумнів. Найгіршим сценарієм була б повна відмова американців надавати розвідувальну інформацію, повне відключення Starlink і припинення постачання озброєнь в Україну за програмою PURL. Проте це малоймовірно.

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Якщо військову допомогу США суттєво скоротять, це справді стане проблемою для України, але фронт не обвалиться і катастрофи не станеться. Уже за кілька днів, одразу після виборів у США, призначених на 3 листопада, напруження піде на спад. Але в час, що залишився до виборів, українському керівництву слід ретельно зважувати ціну тих чи інших рішень. Зокрема, слід враховувати, що постачання ракет до Patriot обмежене з цілком об’єктивних причин, пов’язаних із зобов’язаннями Штатів перед партнерами на Близькому Сході.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

– Перше запитання стосується ситуації колосального тиску, який чинять Вашингтон і особисто президент Трамп на президента Зеленського. Як ви оцінюєте те, що відбувається? Чи має Україна сьогодні шанс вижити і політично, і у військовому контексті?

– Насамперед, так, безумовно. Ідеться не про шанс вижити. Немає підстав вважати, що Україні загрожує загибель. Однак треба також розуміти, що якщо американці відріжуть той чи інший напрям допомоги, це буде болісно для України.

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Є найгірший сценарій, коли американці відмовляють і в розвідувальній інформації, повністю відключають Starlink і навіть не продають зброю за європейські гроші, але, на мій погляд, такий варіант малореалістичний. Так, його потрібно враховувати, але я не думаю, що до цього дійде. Як мені видається, цього варіанта в будь-якому разі можна уникнути.

Тут є низка причин, зокрема внутрішньополітичних, американських. Навіть якщо Трамп буде дуже розлючений, я не думаю, що до цього дійде. Але навіть часткове скорочення допомоги – це велика проблема. Водночас це не означає, що через це фронт обвалиться або ситуація негайно стане катастрофічною. Так, і без того непроста ситуація може ще більше погіршитися, тому цей сценарій потрібно розглядати.

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Я думаю, що чинник виборів у США і ті речі, які зараз актуальні, зокрема напружені відносини та відповідна атмосфера, за правильного підходу підуть на спад. Трамп хотів у той чи інший спосіб, зокрема шляхом тиску на Україну, змінити атмосферу перед виборами, домогтися зниження цін на дизельне пальне, але цей чинник не буде таким актуальним через два тижні. Тоді можна буде переоцінити все, що відбувається, збитки у двосторонніх відносинах тощо. Я не скажу, що відносини можна буде почати з чистого аркуша, але є цілком реальні шанси, що деякі чинники, про які ми зараз говоримо, вже не будуть актуальними.

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Але тут є ще один важливий момент, що стосується риторики та коментарів. Зрозуміло, що висловлювання американської сторони мають вкрай неприємний і негативний характер. Але, на мою думку, якщо не вступати в публічну перепалку й не робити тих чи інших заяв принаймні до виборів у США, то напругу можна зберегти на прийнятному рівні, а далі буде видно.

До виборів, які є дуже важливим чинником, залишилося зовсім небагато, і потрібно докладати всіх зусиль, щоб не підвищувати градус роздратування, а після виборів американців може й попустить. Насправді вже траплялися ситуації навіть гірші, зокрема на початку каденції Трампа, коли Україні погрожували щось урізати, але саме те, що відбувається зараз, на мою думку, проясниться в той чи інший бік за два тижні.

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Ще один показовий момент, що стосується часткового обрізання Starlink, відсутності попередження України про ракетний напад. Американці наразі виправдовують це то технічними несправностями, то перекладають відповідальність одне на одного. І це, на мій погляд, показово. Річ тут не лише в тому, що вони в незручному становищі, а й у тому, що вони відчувають цю незручність. Вони не кажуть твердо: мовляв, ось ми обрізали вам це й це, бо так хочемо. Вони розуміють, що це звучить погано, що це має поганий вигляд, що це викличе претензії, зокрема всередині Республіканської партії.

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Тому або це справді такий разючий збіг, або вони грають у гру. Але довго грати в неї не можна. Якщо ти пояснюєш щось поломками, то тут одне з двох: або поломки усунуть за день-другий, або ти маєш вигадати іншу версію, але тоді, коли ти починав із першої версії, ти мав це передбачити. Тож тут є певний оптимізм.

– Ви сказали, що українському керівництву небажано заходити надто далеко. Але чи є справедливою позиція, принаймні заявлена, що Україна не відмовиться від ударів по російських НПЗ, доки Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, зокрема Києва?

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– З погляду справедливості тут навіть не може бути жодних суперечок. Україна має право завдавати ударів значно більшої тяжкості й сили з усіх поглядів – формального й неформального. Але завжди постає питання, що доцільніше на цей момент.

Наприклад, напередодні американських виборів, до яких залишається 2 тижні, чи доцільно зробити якусь паузу в ударах по НПЗ, якщо американці дуже про це просять? Можливо, так, можливо, ні. Але питання доцільності пов’язане з питанням ціни. Наприклад, що може статися, якщо ми не підемо назустріч американцям і вони позбавлять нас чогось? Чи буде ціна за це вищою, ніж ціна утримання від ударів по НПЗ?

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Ось так і слід розглядати рішення. Попри те, що вони цілком справедливі, іноді потрібно стояти на принципах і наполягати на своєму, але іноді є можливість для маневру. Наприклад, коли йдеться про короткостроковий період, умовно, у два тижні, такі можливості потрібно зважувати. Але в цьому випадку українці вже зробили свій вибір. Було триденне утримання від ударів по російських НПЗ, але оскільки Росія не наклала на себе жодних обмежень, усе відновилося.

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Ще одне моє зауваження щодо тих чи інших публічних заяв. З одного боку, вони важливі як для власних громадян, так і, зокрема, для громадян Сполучених Штатів і американських політиків, щоб вони розуміли, що відбувається. З іншого боку, завжди важливо оцінювати, чи принесе ця заява користь або принаймні не зашкодить, чи є ризик, що вона може зіпсувати відносини з тим самим президентом США. Якщо йдеться про другий варіант, можливо, варто утриматися.

Наприклад, коли публічно заявляють, що ми утрималися б від ударів по НПЗ, якби ви терміново поставили нам системи Patriot. На мій погляд, такі заяви не приносять користі, коли потрапляють у публічний простір. Інша річ, коли вони звучать під час кулуарних переговорів.

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– Власне, саме про це я й хотіла вас запитати – про таку пропозицію президента Зеленського. Але є також і тривожна новина: за повідомленням президента, США не передають Україні ракети до Patriot, які вже оплачені за програмою PURL. Це дуже серйозний сигнал, чи не так?

– У будь-якому разі це серйозний не сигнал, а факт. Але конкретно з ракетами-перехоплювачами ситуація дещо складніша й заплутаніша, ніж ситуація з конкретним тиском на Україну. Насамперед, сама заява й сама інформація були трохи суперечливими. Там було сказано, що вже оплачено, але контракти не підписувалися. Мені це не зовсім зрозуміло, адже якщо щось оплачено, то це вже відбулося в межах підписаного контракту, і угоду завершено.

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Затримує чи не затримує? Наскільки я можу припустити, тут є два варіанти. Це може бути пов’язано зі спробою тиску, але є й варіант, що ці поставки перехоплювачів уже обмежені американськими потребами та проблемами на тлі війни з Іраном. Цілком імовірно, війна відновиться, більше того, її елементи відбуваються щодня. Тому американці самі зіткнулися з дефіцитом перехоплювачів, і не лише американці, а й союзники Сполучених Штатів, які надзвичайно важливі для США. Я маю на увазі Саудівську Аравію, Емірати, Кувейт та інших, які вже зараз стикаються і, ймовірно, у найближчі місяці зіткнуться з необхідністю масштабно використовувати ці засоби. Я говорю про арабські країни Перської затоки. Можливо, тут діє цей чинник. Як ми чудово розуміємо, Трамп не надто прагне допомагати Україні й у цьому випадку зважає на якісь власні потреби. Це з одного боку.

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З іншого боку, якщо контракт підписано і все оплачено, то, по суті, рано чи пізно це буде поставлено. Йдеться про поставки умовній Німеччині за контрактними зобов’язаннями. Проте сьогодні, як я вже сказав, американці та їхні прямі союзники мають найнагальніші потреби, пов’язані з власною обороною.

І коли ми говоримо про Patriot, це цілком імовірний чинник. Якби йшлося про щось інше, що не має стосунку до захисту неба над Саудівською Аравією чи над американськими військовими базами, і це затримувалося б, то тут можна було б сказати з майже стовідсотковою впевненістю, що йдеться виключно про політичне рішення. У цьому ж випадку є й інші обставини.

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– На жаль, у заявах Трампа не йдеться про справедливість. Він звинувачує жертву агресії, але при цьому ані слова не згадує про відповідальність агресора. Проте чи допускаєте ви, що можна очікувати, що після цієї знакової дати, 3 листопада, Сполучені Штати можуть вжити якихось заходів, які можна буде розглядати як тиск на країну-агресора, а не на Україну?

– Звісно, висловлювання Трампа – це взагалі окремий жанр, тому давайте говорити про політику, про справи. На чому ми можемо ґрунтуватися? На минулому, від початку каденції Трампа й донині. За цей період були і злети, і падіння, якщо говорити про взаємини між Україною та Сполученими Штатами. Але якщо порівнювати з тим, що було на початку каденції Трампа, і згадати всілякі негативні прогнози, то багато в чому ситуація за мірками взаємин з адміністрацією Трампа, зокрема в останні місяці, була цілком прийнятною.

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Я маю на увазі, що були постачання в межах PURL, хоч і з затримками, були розвідувальні дані, був Starlink без особливих заяв. Ба більше, були навіть позитивні висловлювання та позитивні зустрічі між Зеленським і Трампом. Тобто відносини розвиваються хвилеподібно.

У цьому випадку ситуація багато в чому зав’язана на виборах, і фактор виборів буде нейтралізований, з одного боку. З іншого боку, потрібно дуже виважено підходити до публічних взаємин зі Сполученими Штатами, щоб принаймні в цьому не було негативного ефекту.

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А що робити Україні? Хоч би що було несправедливим, для України це підтримка, це продаж зброї – питання життя і смерті людей. Відповідно, потрібно виходити з цього, а далі буде видно.

Я чув і песимістичні думки, але все ж вважаю, що до статус-кво, який був непоганим, якщо розглядати всю каденцію Трампа, за правильного підходу можна повернутися після того, як чинник виборів зникне. Також є ймовірність, що адміністрація Трампа візьме курс на жорсткіший тиск на Україну, але я припускаю, що ймовірність того, що вони до цього не вдаватимуться, досить велика.

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Щодо суттєвого тиску на Росію, то в контексті цієї каденції Трампа це було б надто оптимістично. До того ж Трамп розглядає свої взаємини з Росією в контексті іранської проблеми. Якщо він розраховує відновити бойові дії, йому важливо знати, що на цьому тлі особливої конфронтації з Росією не буде. Можливо також, що для нього важливо, аби на тлі кризи, яка виникне, російська нафта стала певним стабілізувальним чинником. Це теж потрібно враховувати, і від цього залежатимуть підходи США, до яких вони вдадуться після виборів.

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Тому я думаю, що особливо сподіватися на тиск США на Росію не варто. Це стало б приємним сюрпризом, але в будь-якому разі нескоро, можливо, лише після якихось іранських справ. Але в будь-якому разі це малоймовірно.

Головне – хоча б мінімізувати шкоду й повернути той статус-кво, який був у відносинах між Україною та США ще недавно. Це значно ймовірніше, але, як я вже сказав, тут складно прогнозувати.