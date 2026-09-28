Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про обіг зброї, які обмежують право на отримання дозволів для людей з громадянством Росії чи Білорусі. Заборона стосується, зокрема, громадян Латвії, які одночасно мають паспорт РФ або Білорусі, а вже видані дозволи можуть бути анульовані.

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Для окремих категорій людей передбачений перехідний період до 1 грудня 2026 року. Про це повідомляє LSM.

У Латвії встановили нові правила для власників зброї

Поправки до закону депутати Сейму Латвії ухвалили 24 вересня. Згідно з перехідними положеннями, громадяни Латвії, ЄС або Європейської економічної зони, які також мають громадянство Росії чи Білорусі, зможуть користуватися дозволеним законом обігом зброї до 1 грудня 2026 року.

Окремо документ встановлює нові правила для спортсменів. Людина віком від 21 року, яка щонайменше рік входить до зареєстрованої стрілецької організації та має не нижче другого спортивного розряду, зможе придбати або зберігати до 15 одиниць вогнепальної чи пневматичної зброї.

Зміни також стосуються газової та сигнальної зброї, яку можна технічно переробити для стрільби кулями або іншими снарядами. Такі вироби прирівнюватимуть до вогнепальної зброї та класифікуватимуть за категоріями A, B або C залежно від їхніх характеристик.

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Нагадаємо, в Україні на новий етап виходить обговорення питання законодавчого врегулювання обігу цивільної зброї. Низка аспектів, зокрема майбутні правила отримання дозволів на зброю, право на самозахист, відповідальність власників та механізми державного контролю, потребують подальшого опрацювання для підготовки законодавчих змін.

Як писав OBOZ.UA, поліція виступає за легалізацію зброї в Україні, зокрема й короткоствольної,адже кожен має право на захист і самозахист. Однак – за умови створення культури поводження зі зброєю та забезпечення права на безпеку інших громадян.

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