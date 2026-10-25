Кремль вигадав сім способів зламати Україну. Як зламати плани ворога? Інтерв’ю з генералом Романенком

Кремлівський диктатор Володимир Путін переключився з війни, що передбачає виживання України, на війну на знищення нашої країни. Аналітики виділили сім головних цілей країни-агресора Росії на найближчу зиму, щоб зламати Україну. Найнебезпечніші з них – спроба "заморозити" українців і прорвати фронт. Але не потрібно забувати, що за майже п’ять років повномасштабної війни ворогу не вдалося цього зробити.

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Як можна знизити рівень загрози? Насамперед швидше нарощувати виробництво власних озброєнь, а для цього економіку України потрібно перевести на воєнні рейки. Не слід розраховувати на те, що "світле майбутнє" для України настане відразу після виборів у США, але вони неминуче принесуть зміни.

Такий прогноз в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA озвучив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

– В Інституті вивчення війни назвали сім цілей Росії на прийдешню зиму: виїзд людей із прифронтових областей і мегаполісів та "замороження", спроба спровокувати конфлікти між місцевою та центральною владою, тиск на союзників, шантаж на переговорах – спроби обміняти тимчасове припинення обстрілів на територіальні поступки, відволікання українських ресурсів із передової, удар по економіці нашої країни, а також випробування нових методів руйнування цивільної інфраструктури. На вашу думку, наскільки цей список повний? Що можна було б до нього додати?

– Не хотілося б працювати за противника й доповнювати цей список. Список розумний, професійний з погляду військових завдань, які ставить перед собою противник із метою знищення нашої держави. Необхідно зазначити, що Путін із командою перейшли від війни, що передбачає виживання України, до війни на знищення. З цього погляду ці позиції списку досить місткі, хоча завжди можна щось додати – досконалості немає меж. Але не думаю, що мені хотілося б у цьому брати участь.

– Як ви думаєте, який напрямок сьогодні є для нас найнебезпечнішим, зокрема в зимовий період?

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– Це заморожування населених пунктів через завдання ударів і застосування всього комплексу заходів, про який ішлося, щоб люди залишали свої домівки, переміщувалися в інші регіони й виник певний хаос. Це перше.

Друге – це організація рішучішого прориву на фронті. Але ми бачимо, що протягом майже п’яти років широкомасштабної війни противник кілька разів робив подібні спроби, але так і не досяг успіху. Навіть у контексті кампанії 2026 року вже очевидно, що плани зірвано, завдання не виконано, зокрема не захоплено наших головних оборонних фортець – Краматорська і Слов’янська. Отже, ці завдання не виконано ні за пунктами, ні за термінами. Зараз терміни перенесено на кінець зими – початок весни.

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Противник не відмовляється від планів організувати прорив. Наприклад, таку спробу нещодавно було здійснено на Лиманському напрямку. Її можуть здійснити й на інших напрямках. Для цього потрібно зібрати механізовану групу чисельністю до 150 одиниць техніки та піхоту.

Що стосується Лиманського напрямку, то наша розвідка отримала інформацію про плани противника. Наша операція "Вівальді" вже завершена, і тут планувалися контрнаступальні дії. Але Драпатий завдав превентивних ударів. Він залучив додаткові сили, артилерію, авіацію та розбив сили противника в районі його зосередження. Це хороша професійна робота – коли противник збирається наступати, не перебувати в пасивній обороні, не чекати наступу й оборонятися, коли він почнеться, перемелювати противника тощо, а діяти на випередження.

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Усі розуміють, що діяти потрібно саме так. Усе питання в тому, як це зробити за менших можливостей, меншого потенціалу, ніж у противника. Дай Боже, щоб нашим Силам оборони це вдалося.

– На вашу думку, завдяки чому можна знизити рівень загроз, про які ми говорили на самому початку? На що ми передусім маємо покладатися? На союзників? На власні сили?

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– З погляду технології ведення протистояння тут необхідно застосовувати принцип "стріл" і "лучника". Боротьба зі "стрілами" – це знищення повітряних засобів противника, аеродинамічних, крім балістики – літаків, безпілотних апаратів, вертольотів тощо. У цій концепції "стріл" і "лучників" усе, що вже летить у повітрі, – це "стріли". З ними треба боротися, це потрібно, але це менш ефективно, ніж діяти на випередження, як Драпатий під Лиманом.

Тобто треба завдавати ударів по тих об’єктах, де виробляють це озброєння, де є комплектуючі до нього, де здійснюють складання балістичних ракет, дронів, насамперед реактивних. Далі – по місцях, де це озброєння зберігається, по маршрутах висування перед пусками й безпосередньо під час самих пусків.

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Це класика превентивних ударів, але сил для цього в нас поки що недостатньо. Міністр Хмара каже, що останнім часом ми успішно діємо, завдаємо ударів по місцях запуску тих самих балістичних ракет. Так, це справді так, але тепер треба думати над тим, як наростити наші можливості.

Мені, наприклад, незрозуміло, чому на п’ятий рік широкомасштабної війни ми досі не перевели економіку на воєнні рейки. Наводять якісь аргументи, але я їх не сприймаю. Росіяни зробили це ще 2 роки тому, тому питання масштабування військового виробництва вони вирішують миттєво. Якщо вони щось розробили самі або вкрали в нас технології, масштабування відбувається дуже швидко. А в нас декларують виробництво озброєння тисячами, але строки постійно переносять. На мій погляд, причина в тому, що економіку досі не переведено на воєнні рейки.

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Можна додати, що тут ідеться про наші можливості. Але, звичайно, необхідно також враховувати й допомогу союзників. Я маю на увазі справжніх союзників, які постачають нам озброєння, техніку, боєприпаси, допомагають грошима тощо. Але, як ми бачимо, цього недостатньо, щоб рішуче протистояти Росії та демонструвати такий рівень сили й потенціалу, який змусив би Путіна перейти до мирних переговорів. Хоча, з огляду на останні події, можливо, крига скресла. Побачимо.

– Наступне запитання якраз про справжніх союзників, яких ви згадали. Судячи з усього, Сполучені Штати вже не можна назвати такими, зважаючи на те, що вони роблять і говорять. До речі, у контексті принципу "стріл" і "лучника". Справді, необхідно завдавати ударів по "лучниках", а не по "стрілах"…

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– Ні-ні, по "стрілах" теж треба, бо ми поки що не можемо знищити всіх "лучників" – територія Росії велика. Звичайно, треба бити й по "стрілах", наскільки це можливо, але це менш ефективно. Ефективніше діяти на випередження й бити по "лучниках".

– Як ви думаєте, як це завдання можна виконати в умовах, коли Starlink обмежений за швидкістю, коли є проблеми і з розвідданими тощо? І чи можуть ці проблеми вирішитися після 3 листопада, коли у Сполучених Штатах відбудуться вибори?

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– Треба бути точними. Йдеться не стільки про Starlink, скільки про Starshield. Starlink нам залишають, а ось із Starshield проблема. Для військових цілей нам потрібен саме він. У цій ситуації нам залишається продовжувати мучитися, терпіти, маневрувати, займатися дипломатією, грати в трампівську гру. Але до 3 листопада все не вирішиться, навіть якщо переможуть демократи.

Дуже велика ймовірність, що демократи переможуть у Палаті представників, у Сенаті – під питанням. Але навіть якщо переможуть і там, і там, Трамп усе одно за законодавством матиме можливість залишатися на посаді президента ще два роки, але вже в ролі "кульгавої качки", з урізаними повноваженнями.

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Тут питання в тому, чи прокульгає він ще два роки, чи йому оголосять імпічмент і прибиратимуть. Є ознаки такого розвитку подій, оскільки дуже багато складається не на його користь. Рейтинг Трампа нижчий, ніж у інших американських президентів, які були на цій посаді до нього. Тому його дії нагадують поведінку хижака, загнаного в кут, і багато в чому він може бути непередбачуваним. Необхідно також враховувати, що оновлений склад Конгресу почне працювати лише з січня, а до січня ще треба дожити.

Чи можуть змінитися обставини після 3 листопада? Вони однозначно зміняться. Питання лише в глибині цих змін. Не буде так, що 4 листопада Трампа не стане і настане світле майбутнє. Триватиме дуже серйозна боротьба, яку закрутив Трамп, і розклад у ній досить цікавий.

Поки що Трампа бояться. Республіканська партія втрачає політичну вагу, але прямо проти нього не виступає. Та після 3 листопада вже доведеться рятуватися, працювати на перспективу, бо всі розуміють, що з Трампом уже не буде жодної перспективи.