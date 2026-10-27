Кремль намагається зламати українців не лише через обстріли, але й соцмережі: Ступак повідомив деталі

Країна-агресорка Росія намагається морально зламати українців не лише за допомогою ударів по енергетичній інфраструктурі та об’єктах, що безпосередньо пов’язані із життєдіяльністю українських міст та сіл, але й у соцмережах. Кремлівські ботоферми працюють професійно. Вони вміло грають на реальних проблемах України та просувають вигадані історії, в які легко повірити. Подібна діяльність ведеться і в країнах, що надають допомогу нашій країні. В європейських та американських соцмережах боти під виглядом місцевих залишають коментарі, в яких переконують громадян цих країн, що економічні негаразди пов’язані саме із такою допомогою.

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У контексті захищеної супутникової системи Starshield, доступ до якої, за попередньою інформацією, було відновлено для України, виникає кілька важливих питань. Зокрема, хто насправді контролює цю військову складову Starlink – Пентагон чи Ілон Маск?

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповів ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

– Удари по енергетичній інфраструктурі, по об’єктах, від яких залежить життя українців, вочевидь, переслідують мету зламати людей морально. За вашими оцінками, чи може ворог за певних умов досягти своєї мети?

– Давайте будемо відвертими – це все тисне на всіх. Не можна сказати: та ні, воно взагалі не впливає! Звісно, впливає. Постійні перебої з водою і світлом, постійне навантаження на бізнес, необхідно витрачати кошти на генератори, на відновлення тощо. А якщо бізнес не працює, не сплачує податки, ці кошти не йдуть на війну, не фінансують армію, з них не платять зарплати і виникає величезна дірка в бюджеті. І таким чином це також впливає.

Загалом люди втомлюються. Звісно, все залежить від регіону. Скажімо, харків'яни, дніпряни, одесити, кияни – це одна історія, а на Закарпатті чи в Івано-Франківську взагалі не знають такого, що твориться у цих регіонах. Але "середня температура по лікарні" – звісно, люди втомлюються.

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Росіяни намагаються працювати з соцмережами, які для них є дуже важливими. Вони використовують наші вади, зокрема, щодо роботи ТЦК, збагачення ТЦК тощо, плюс вигадують якісь власні історії. Пам'ятаю, як на початку великої війни вони дуже активно розкручували тему про те, як Зеленський нібито купив коштовну автівку за 10 мільйонів доларів, навіть вкидували рахунок-фактуру. Потім вигадали, що Зеленська їздить до Парижу на дорогий шопінг. Все це робилося із намаганням вдарити по українцях морально.

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Я розумію, що частково моральний удар по українцях буде завдано, але на сто відсотків Путін своєї мети, звісно, не досягне.

– На вашу думку, яка головна роль відведена спецслужбам Росії на цьому етапі війни в Україні?

– Шукати людей, які будуть виконувати завдання на території України, бо своїх людей вони затягнути в Україну не можуть. Це надто складно і пов’язано з великим ризиком, бо наші правоохоронці працюють. Отже, їм треба знайти когось для виконання завдань, починаючи від простого коригування, наведення, завершуючи підкладенням вибухівки і навіть вбивства. Вони можуть видавати себе за українських патріотів, мовляв, треба покарати зрадника, його треба вбити тощо.

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Ну і, звісно, активна робота в соцмережах. Вони вигадують історії, посилаючись на кума, свата, дядька сестри, який нібито на фронті, а там "зарплату не платять, всіх кидають у м’ясні штурми, всі двухсоті" тощо. До речі, Путін вчора кричав про майже півмільйона офіційних випадків СЗЧ в Україні, а по факту нібито ще більше. Він нагнітає, умисно нагнітає. Я пам’ятаю, йшлося про кількість до 200 тисяч, і то з натяжкою.

– Як тут Україна, зокрема, СБУ може боротися із розповсюдженням кремлівської дезінформації в соцмережах?

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– Намагаються заблокувати ці аккаунти, якщо дійсно це можливо зробити, якщо компанія Мета йде на контакт. Натомість з Telegram складно працювати, бо немає фронтофісу, немає можливості зворотнього зв'язку. Водночас, якщо це Telegram в Україні, то за допомогою західних розвідників вираховують, хто адмініструє, контролює цей канал і зрештою заарештовують.

– Тобто глобально вирішити цю проблему неможливо?

– Можливо. У Збройних силах є опція знищення російських дата-центрів. Немає дата-центрів – немає ботів. В такому випадку їхні можливості дуже суттєво скорочуються. Я думаю, тут існує пряма залежність. Але ми розуміємо, що так само можуть бути знищені і наші дата-центри.

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– За вашими оцінками, якою є роль кремлеботів в Європі? Але ми розуміємо, що допомога європейських країн Україні напряму залежить від того, як налаштовано суспільство цих країн, як ви бачите цю роботу?

– Вона є, і вона велика. До прикладу, кремлівська ольгінська фабрика ботів, яка належала Євгену Пригожину. Цих ботів вже всіх підібрали, ними зараз опікується політблок Кремля, адміністрація президента Путіна. Є різні напрямки, зокрема, АНО – автономна некомунікаційна організація – "Діалог", АНО "Трійка" тощо. Перед ними стоїть завдання працювати по Україні, по країнах Західної Європи і по всьому світу.

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Поки був Пригожин, в його фабриці тролів навіть був англомовний відділ, який працював по Великій Британії та Сполучених Штатах. Вони сиділи окремо від усіх, в окремому приміщенні. До всіх була вимога: в день написати певну кількість твітів в соцмережах, певну кількість коментарів. І що важливо, цей англійський відділ ні з ким не контактував. В них була така тактика: вони влізають в якісь срачі в коментарях під будь-якими текстами в США, наприклад, під постами демократів чи республіканців, і щось пишуть. Треба було витримати три раунди: ти пишеш коментар, людина відповідає, ти відповідаєш, це вже другий коментар, і потім пишеш третій, щоб людина не здогадалася, що ти іноземець. Ти повинен знати проблеми Массачусетсу, проблеми Мінесоти, в тебе має бути ідеальна англійська, просто ідеальна.

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В Європі вони обробляють французів, британців, розказують про держборг, про ціни, як зростають, про те, як в школах у Франції погано, що, мовляв, фасади класні, а всередині великі "вікна" у навчальному розкладі, що у вчителів зарплатня мала, що їжа в їдальні погана, а чому? Бо всі гроші йдуть в Україну. І починається розхитування.

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– Видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомило, нібито Трамп телефонував Маску щодо обмежень для України по Starshield. І нібито Маск це обмеження зняв. Чи це хороший знак для нас? Чи можна сказати, що Трамп, навіть напередодні виборів, дуже важливих для нього, знов розвертається в бік України?

– Трамп – це людина, яка працює як осцилограф. Він весь час коливається в один та в інший бік. Ми ж пам'ятаємо, як в нього Зеленський був поганий, в нього не було "карт на руках", а потім – "я пишаюся українцем, пишаюся Зеленським, він класний хлопець". Така біполярка, як кажуть в Україні. І це може бути знову.

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Я думаю, така зміна поведінки може бути пов’язана із великим тиском на Трампа в соцмережах, в Х, в Facebook, і напередодні виборів він змушений на це зважати. Я заходив в гілку срачів під постом Ілона Маска, коли він казав, що Зеленський повинен піти з посади. Там йому американці такого накидали за шиворот! Зокрема, писали, а чого Путін не має піти, кидали світлини з атак на українські міста. Я думаю, що він погодився.

Але тут є одне цікаве питання щодо Starshield. Вона не підконтрольна Ілону Маску, бо це військова складова. Принаймні, так зазначається Пентагоном. І тут в мене велике питання. Секундочку. Якщо вона під Пентагоном, то чому немає коментарів від самого Пентагону, від Піта Хексета? Цю тему коментують геть усі: міністр фінансів, Марко Рубіо, Ілон Маск. А от коментаря Піта Хексета немає.

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Але якщо Маск погодився відновити зв'язок, виходить, що він і військову частину контролює? Це вже взагалі повна маячня і повне нерозуміння, що відбувається в Сполучених Штатах.

– Якщо Starshieldзнов запрацює для України, як це змінить ситуацію, як це змінить прогноз?

– Це означає, що в нас будуть атаки. Ми знову будемо атакувати так звану трасу "Новоросія". Бо останніми днями росіяни хизувалися, що за 48 годин було тільки одне влучання по фурі. Отже, це суттєво нас підрізало. Тепер ми знову до цього повернемося і знову будуть атаки по фурах, хоча за ці кілька діб росіяни змогли натягати вантажів до окупованого Криму, покращити ситуацію з паливом, з продуктами харчування тощо.

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Це також дозволить відновити атаки по прифронтових регіонах, можливо, по Москві і по дата-центрах, які знаходяться навколо Москви. Я думаю, що для України це класна ціль. Якщо НПЗ не будемо атакувати, давайте атакувати дата-центри, адже вони дуже вразливі. І найголовніше – їх складно відновити. Якщо НПЗ відновлюють після 10-15 влучань, то з дата-центрами ситуація інша. Фахівці кажуть, що зараз ринок настільки перенавантажений замовленнями для штучного інтелекту, що росіяни навіть зі своїми грошима не зможуть туди влізти. Компанії, які виготовляють це обладнання, розписали свої замовлення до кінця 2027 року.

Загалом із відновленням Starshield ми повернемося до тих можливостей, які мали раніше.