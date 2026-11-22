Країна-агресорка Росія планує злочин під українським прапором на території Європейського Союзу. Ворог за будь-яку ціну і у будь-який спосіб намагається відвернути від України її європейських союзників. Примітно, що для досягнення мети російські спецслужби не обмежують себе жодними темами чи об’єктами: від теракту з "доказами" причетності українців до звинувачень наших співвітчизників на побутовому рівні. Головне завдання – створити в європейських суспільствах враження про українців як про злочинців та тих, хто не заслуговує на довіру і, відповідно, на військову допомогу.

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Існує п’ять основних категорій людей, яких ворожі спецслужби намагаються залучити до своєї злочинної діяльності. Усі вони тією чи іншою мірою є вразливими. Водночас подібні структури охоче співпрацюють із колишніми вихідцями з пострадянських країн. Мета цієї співпраці така сама – дискредитація України та українців.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповів Іван Ступак.

– Росія готувала диверсію в Польщі з багатьма жертвами і хотіла звинуватити в цьому Україну. Тобто фактично вона готувала спецоперацію під чужим прапором. Добре, що про ці плани ворога стало відомо, що польська розвідка гарно спрацювала, але чи думаєте ви, що сьогодні у ворога дійсно є можливість вчинити певну провокацію під чужим прапором, коли буде важко довести, що винні не українці?

– Для росіян потрібна тільки перша думка, тільки перше враження про те, що це нібито була Україна. Все решта потім вже не має жодного сенсу. Якісь докази, спростування, заперечення – абсолютно нічого вже не цікаво.

Головне, щоб новина про те, що це була Україна, що це були українці, які щось вчинили в Польщі, першою розлетілася по мас-медіа. Їм потрібно транслювати на території інших країн Західної Європи, що українці невдячні, українці образливі, і взагалі їх треба гнати поганою мітлою з усіх західних країн. Також вони прагнуть підняти на поверхню антиукраїнські сили, які втомилися від того, що українці перебувають в цих країнах, начебто крадуть їхню роботу, їхніх жінок, їхніх чоловіків, звісно, й гроші забирають, розкрадають тощо.

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Повірте мені, я знаю щонайменше про один план, який росіяни готували, принаймні, нещодавно, але він не був реалізований, знову-таки, під українським прапором.

– Де? В якійсь країні Європи?

– Я поки що не можу сказати більше, але знаю, що дійсно такий сценарій планувався. Поки що він не реалізований, за ним слідкують, але дійсно росіяни планують.

– Але наскільки легко Росії влаштовувати провокації під чужим прапором у ситуації, коли ця країна стала де-факто токсичною, коли їй майже не довіряють, принаймні в Європі? На що вони розраховують? Навіть якщо вони заявлять, що в тій чи іншій провокації винна Україна…

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– Не вони, а місцеві мас-медіа мають про це сказати. І все, більше їм нічого не потрібно. Буде якийсь українець, буде український прапор, будуть люди, які вестимуть до України. І росіянам більше нічого не потрібно підхоплювати. Головне – в потрібний момент сказати: ну бачите, ми ж мали рацію, це ж не ми сказали. Це сказало, наприклад, важливе польське видання або важливе чеське видання.

– Як ви думаєте, які саме формати можуть розглядатися в Кремлі щодо подібних гібридних спецоперацій?

– Це може бути будь-що, аби звинуватити в цьому Україну.

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– Тобто не обов'язково вибір падає на якісь військові об'єкти? Вибір абсолютно довільний, немає якихось конкретних, специфічних об'єктів, на які може націлюватися ворог?

– Абсолютно ні. Тут усе залежить від тонкощів підходу. Кожне суспільство має свою больову точку. Наприклад, для поляків такою больовою точкою є Волинь, це історія. Це для них болісна тема. Якщо росіяни плануватимуть щось проти чехів під прапором України, то це буде щось зовсім інше. Наприклад, вони спекулюватимуть на темі того, що, мовляв, українці приїжджають до Чехії, забирають у них жінок, одружуються, вони такі погані тощо. Тобто все залежить від ситуації, від моменту, від часу, від усього.

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Вони ще користуватимуться українцями, щоб дискредитувати Україну. Що частіше лунатиме, що українці зробили щось погане, скажімо, п’яний українець побив поляка, українець спричинив ДТП, українець щось украв, то більше це накопичуватиметься. А якщо українці щось "підірвали" – це взагалі буде апофеоз.

– У країнах Євросоюзу присутня Російська православна церква. Вона не надто численна, але все ж. На вашу думку, чи може ця структура також бути залучена до подібних диверсій?

– Складне питання. Фактично російська церква невіддільна від російських спецслужб. Це зрощення почалося близько тридцяти років тому, тож сьогодні їх уже не розділити. Водночас я не можу сказати, у якій країні російська церква більше працює в інтересах російських спецслужб – в Австрії, у Швейцарії… Десь вона може бути просто м’якою силою, тобто постійно переконувати, що росіяни – миролюбна нація, а українці войовничі тощо. Це одна історія.

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Друге – вони можуть збирати пожертви й фінансово допомагати проросійським силам у цій країні. Або найгірший варіант – фізично переховувати на території своєї парафії невідомих людей із їхніми вантажами, умовно користуючись приблизно тими самими привілеями, що й дипломатичні представництва. У церкву з обшуком зайти? Та ви що, це ж святотатство, що ви робите! Отже, на таких речах вони можуть грати.

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– За вашими оцінками, яку саме категорію людей російські спецслужби більшою мірою прагнуть залучати до своїх операцій за кордоном – росіян чи українців, які опинилися в Європі через війну?

– Передусім, виходців з колишнього Радянського Союзу, бо з ними простіше спілкуватися, зокрема, через мовне питання. Росіянам, не знаючи специфіки тієї чи іншої нації, важко знайти підхід до місцевих жителів, скажімо, до чехів. Навіть якщо користуватися гугл-перекладачем, все одно особливості менталітету важко вловити. Натомість із вихідцями з Союзу набагато простіше. Молдавани, білоруси, українці.

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Є п’ять великих верств населення, послугами яких користуються росіяни за кордоном. Перше – це лудомани. Люди, які грають і активно програють в онлайн азартних іграх. Друге – наркозалежні. Людям, які вживають наркотики, постійно потрібні гроші. Третє – це люди, зокрема, лудомани й наркомани, яким потрібні швидкі заробітки і які заради цього не зважають вже ні на що. Четверта категорія – це романтичні стосунки. І останнє – це організовані злочинні угруповання – турецькі, балканські тощо, – які будуть виконувати завдання від росіян, іноді навіть на основі бартеру. Наприклад, затримано якогось потужного наркодилера чи гравця з Росії або Туреччини. Йому пропонують два варіанти: або ти через своїх хлопців в Ізмірі чи у Москві домовляєшся про те, щоб вони зробили дещо нам цікаве і ти отримуєш два роки умовно, або відмовляєшся і отримуєш на повну катушку – 10 років і сидиш тут. Думай-те.

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– Останнє запитання – щодо того, як цій ворожій діяльності протистоять європейські та українські правоохоронні органи та спецслужби. На що вони здатні? Чи є можливість в СБУ діяти на території європейських країн? Чи вона не має жодних повноважень, жодних важелів впливу на цю ситуацію за кордоном?

– Жодних важелів впливу. Доступний лише обмін інформацією – оперативною інформацією, про певні підозри, перевірка прізвищ людей тощо. Єдиний варіант боротьби – це інфільтрація місцевих силовиків в організовані злочинні угрупування, щоб вони були там присутні, щоб слідкували за підозрілими замовленнями, наприклад, на чорному ринку зброї. Скажімо, з'явився якийсь чоловік, який шукає два кілограми вибухівки. Про нього ніхто нічого раніше не чув, і навіть місцевий криміналітет в шоці – навіщо комусь стільки вибухівки? Точно, що не на рибалку. Тому такі речі є. Це все, що вони можуть зробити.