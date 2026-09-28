Станом на сьогодні в у війні Росії проти України більше не має чіткого поділу на фронт і тил. ЗСУ повинні адаптуватися до нової реальності, де значну частину бойової роботи виконують оператори дронів.

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Про це під час на конференції "Оборона 2027. Армія, технологія, індустрія" заявила командирка зводу 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Тетяна Чорновол, передає кореспондент OBOZ.UA.

Що відомо

"У перші роки ми говорили, що ця війна нагадує гібрид Першої та Третьої світових, але зараз про Першу світову можна забути. Всі практики та досвід минулих воєн зникли", – констатувала Чорновол.

За її словами, за від початку повномасштабного вторгнення вона неодноразово змінювала озброєння та тактику його застосування, оскільки характер війни постійно змінюється.

"Якщо раніше я працювала зі "Стугною" (український протитанковий ракетний комплекс. – Ред.), потім гібридно – з ПТРК та FPV, то зараз я та мої бійці – це звичайна дронова піхота. Ми виконуємо всю роботу для утримання смуги – розбираємо укриття ворога, мінуємо та зупиняємо його логістику", – зазначила Чорновол.

Вона також наголосила на важливості збереження життя бійців. Встановивши сувору відповідальність командування за кожну втрату особового складу, виявиться, що тримати піхоту "в норах" на передньому краї більше немає потреби. Вона також звернула увагу, що у війни більше немає фронту і тилу, а значну частину бойових завдань із керування високотехнологічним озброєнням середнього та дальнього радіуса можна виконувати віддалено з тилових міст.

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"Нам потрібні молоді та інтелектуальні фахівці для "бойового офісного планктону" в Києві чи інших містах, які ходитимуть у костюмах до офісу і працюватимуть по Starlink із високотехнологічною зброєю. Страшилки про піхоту "в норах" відбивають бажання у мобілізаційного резерву йти на цю дуже потрібну віддалену роботу. Нам потрібні такі офісні фахівці з високими зарплатами, потрібна еліта штурмовиків для відбиття проривів, і потрібні ми – трудолюбива та витривала фронтова дронова піхота", -резюмувала Чорновол.

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Як повідомляв OBOZ.UA, одним з позитивних досягнень 2026 року для України є постачання до ЗСУ великого відсотку військової техніки вітчизняного виробництва. А також руху до відкриття експорту зброї, що призведе до залучення зовнішніх фінансів та технологій.

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