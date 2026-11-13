Чому Україна не б’є по Москві і що дасть ворогу масштабна мобілізація: Нарожний пояснив нюанси

У ситуації, коли країна-агресорка Росія влаштувала терор цивільного населення України та намагається знищити енергетичну інфраструктуру, зокрема, у столиці, виникає питання: чому у відповідь Україна не завдає ударів по об’єктах енергетики у Москві? Відповідь лежить у площині наших реальних можливостей та доцільності. Дрон не здатен спричинити суттєві пошкодження та надовго вивести з ладу подібні об’єкти. Для цього потрібні ракети, які Україна застосовує більш прагматично – для ударів по російських військових виробництвах.

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Протягом кількох попередніх місяців ворог міг накопичити близько 300-400 балістичних ракет. Чи варто сподіватися на те, що цей запас вичерпається і атак стане менше? Частково так, але не варто забувати, що в РФ щомісяця виробляють до 70 нових ракет та можуть покладатися на свого союзника КНДР, яка може постачати агресору свої ракети. Водночас масова мобілізація, якщо така буде оголошена в Росії, з об’єктивних причин не може принести суттєвих успіхів окупаційній армії.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив військовий експерт Павло Нарожний.

– За кілька тижнів до початку опалювального сезону керівництво України наголошувало на тому, що симетрично відповідатиме на удари по об’єктах української енергетики. Наразі ми бачимо, як Росія намагається влаштувати блекаут у Києві. Чому ми досі не завдаємо ударів по об’єктах енергетики у Москві?

– Тут є декілька моментів. Момент номер один: не багато сенсу бити дроном по теплоелектростанції. Так, можна зруйнувати трансформатори, але все це дуже швидко буде відновлено, адже в Росії є своє власне виробництво трансформаторів. Якщо бити по іншому устаткуванню, то треба бити чимось важким, іншими словами, ракетою. Ракет у нас не так багато, і ними б'ють, в першу чергу, по російських виробництвах зброї.

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В Москві є декілька ешелонів оборони, вона дуже складна з точки зору ППО через те, що дуже гарно захищена. Її захищають комплекси С-300, С-400, там "Панцири" тощо. Тому вдалих ударів саме по Москві насправді було не так багато. Отже, теоретично, так, це можливо, але реалізувати це буде не так просто.

Другий момент: ми ж хочемо зробити так, щоб у них не просто на одну годину лампочка згасла, а щоб був блекаут, що триватиме місяць. А для цього потрібна велика кількість засобів ураження.

Також виникає велике питання, чи доцільно це – бити саме по енергогенерації Москви, чи все ж таки краще нищити, наприклад, російський експорт нафти. Мені здається, більш правильно бити по їхній кишені, по тому, що приносить гроші, ніж завдавати ударів по якійсь теплоелектростанції.

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– Так, згодна з вами, але погодьтеся, що удар по Москві був би досить показовим жестом, і не лише ударом по енергетиці, але й також по іміджу ППО у російській столиці. Але ви вважаєте, що немає сенсу задавати такий політичний, емоційний удар Росії?

– Можливо, так, якби було завдано такого удару, це було б щось на кшталт ляпасу. Але мені все ж таки видається, що для нас головне – не довести щось російській бабусі під під'їздом, а зробити так, щоб у Росії не було можливості виробляти зброю.

– Але для нас також дуже важливо зараз захистити нашу столицю. За вашими оцінками, які у нас є можливості в ситуації, коли ракет PAC-3 критично не вистачає?

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– Жодних інших варіантів немає.

– Тобто залишається просто намагатися якось пережити цю ситуацію?

– Коли ми говоримо про способи захисту, у нас є два варіанти. Перший – це збивати балістичні ракети, які летять по наших об'єктах. З технічної точки зору з цим можуть впоратися виключно PAC-3, а теоретично це може бути SAMP/T NG, але коли вони будуть доступні, поки що не зрозуміло. І найголовніше, в яких кількостях вони будуть доступні.

Ми намагаємося зрозуміти, коли Європа налагодить виробництво цих PAC -3. Але очікувати, що йтиметься про тисячі ракет, я б не став. Тому що навіть Європа буде критично залежати від американського оборонно-промислового комплексу. Це ті країни, які можуть собі дозволити велику кількість розробників, велику кількість науковців, і альтернативи їм, на жаль, немає.

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Другий варіант – це знищувати об'єкти ВПК Росії. І тут ми повертаємось до пункту номер один.

Отже, ми можемо вчинити емоційно і почати всі наші ресурси спрямовувати на якусь теплоелектростанцію в Москві. Тобто, знову ж таки, робити так, щоб бабусі під під'їздом було холодно. Але правильна відповідь – це знищувати їхні об'єкти ВПК.

Вчора ми бачили удар по заводі у Санкт-Петербурзі, де виробляються твердопаливні двигуни до "Іскандерів" і "Тополь-М" (У ніч проти 9 листопада Сили оборони України завдали удару по АТ "Завод імені Морозова" в Ленінградській області поблизу Санкт-Петербурга. Це підприємство, зокрема, виготовляє твердопаливні заряди для балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер-М", а також розробляло тверде паливо для ракетних комплексів "Тополь-М", – Ред.). Це саме ті ракети, якими росіяни по нам б'ють.

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Тобто правильно спрямовувати ресурси на російські об'єкти ВПК і намагатися їх знищувати для того, щоб у них не було можливості бити по нам. Це правильний крок, адже це знищує російську економіку, знищує російський ВПК.

– Наступне запитанням щодо втрат ворожої армії в Україні. За інформацію Генштабу ЗСУ, за добу 8 листопада ворог втратив майже 3 тисячі убитими і важко пораненими, а саме 2980 осіб. Це історичний рекорд добових втрат. Кілька місяців тому наш Генштаб ставив перед собою завдання довести рівень втрат ворога до 50 тисяч на місяць, і зараз цей рівень навіть перевищено. На вашу думку, як в цій ситуації вчинятиме Москва? Якщо буде ухвалено політичне рішення про масову або загальну мобілізацію, протягом якого часу вони зможуть набрати, скажімо, 200-300 тисяч, і як ці додаткові сили можуть позначитися на ситуації на полі бою?

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– З політичної точки зору для Кремля це буде дуже програшний крок, адже вони розказують населенню, що все добре, що вони наступають, "звільняють" території тощо. Багато хто в Україні очікував, що це станеться після так званих російських виборів у вересні, але значного пришвидшення мобілізації в Росії досі не сталося.

Є певні відносно поодинокі випадки, коли когось ловлять на вулицях, вручають повістки, але, знов таки, не йдеться про десятки тисяч або сотні тисяч людей. Навіть якщо уявити, що буде наказ мобілізувати ще 300 тисяч, то їх буде непросто спіймати на вулицях.

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В Росії є близько 2-3 мільйонів людей, які колись служили в армії і чогось навчилися. Але сучасна війна відрізняється навіть від того, що було п’ять років тому, навіть на початку широкомасштабного вторгнення, не кажучи вже про 10-15 років. Тому будь-кого, кого впіймають на вулиці, треба буде навчати, відправляти в навчальні центри тощо для того, аби просто пояснити, як воно там зараз на фронті. Водночас навчальні центри не гумові. В Росії немає такої кількості навчальних центрів, в які одночасно можна відправити 300 тисяч людей. Найсміливіша оцінка – це 50-60 тисяч. Теоретично вони можуть розбудувати навчальні центри, але це процес, який триватиме не один день. Отже, виконати це завдання малоймовірно.

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Якщо у них з'явиться додаткова сотня тисяч штиків, можливо, вони зможуть активізуватися на якомусь напрямку, на якому наразі не така висока активність. Наприклад, якщо взяти мою рідну Сумщину. Сумські прикордонними оцінюють російське угрупування поблизу Сумщини у 40 тисяч. Така кількість не дозволяє атакувати цей напрямок, це занадто мало. Якщо ж у росіян з'явиться, скажімо, ще плюс 100 тисяч, теоретично вони зможуть відкрити ще один напрямок на Сумщині.

Але це вже було. Два роки тому вони намагалися штурмувати Сумщину, пройшли на 5-7 кілометрів і успішно загрузили. Тобто ця кількість якісної, серйозної переваги їм не дасть, особливо на сучасному полі бої, де велику кількість втрат несуть від дронів, де дуже гарно побудовані наші інженерні укріплення, мінні поля.

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Ми вийшли з усіх міжнародних угод, які забороняли застосування протипіхотних мін, які не вбивають, а калічать. Тобто відривають ручки, ніжки, а потім поранених росіян намагаються рятувати, везти назад, а це величезні втрати. Водночас російські регіони вже скасовують так звані "гробові", тобто за загибель. Раніше вони платили 2-3 мільйонів рублів, зараз платять 100 тисяч. А ті мільйони якраз і були мотивацією. Мовляв, нехай я загину, але рідні щось отримують. Зараз вже і рідні нічого не отримують. Тому я не думаю, що навіть якщо в Росії буде ухвалено таке рішення, це якіснім чином щось змінить на полі бою.

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– За підсумками останньої Ставки президент Зеленський повідомив, що противник намагається роз'єднати Україну по Дніпру. Йдеться насамперед про удари по мостах і знищення інфраструктури. Це якась нова тактика ворога?

– Ця тактика не нова. По мостах вони б’ють вже доволі давно, з самого початку широкомасштабного вторгнення. Але раніше ці удари не були такими масштабними. Це абсолютно логічний крок – бити по мостах. Ми так само б'ємо по залізничних мостах, по звичайних мостах, адже це руйнування логістики.

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Але говорити, що ця тактика ворога успішна, я б не став. Давайте подивимося, наприклад, на Південний міст у Києві, куди прилетіла балістична ракета. Там вже відкрили рух. Наразі в один бік працює одна смуга, в інший дві смуги. Але я думаю, що це питання часу, коли його повністю відновлюють. Тому що навіть балістичною ракетою повністю зруйнувати міст доволі непросто, навіть за прямого влучання.

Так, це дуже неприємна для нас ситуація, але я не думаю, що ця тактика себе виправдає і зможуть щось з цим зробити.

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– На вашу думку, чи можемо ми сподіватися на те, що в ворога вичерпаються чи хоча б зменшаться запаси балістичних ракет? Судячи з усього, наразі ворог атакує Україну ракетами, які щойно зійшли з конвеєра.

– За оцінками, влітку Росія могла накопичити 300-400 балістичних ракет. Тобто це відносно невеликі запаси. Якби в нас було 400 балістичних ракет, для нас це були б великі запаси. Але для них це відносно невеликі, адже російське виробництво 60-70 ракет на місяць.

Ми постійно намагаємося уразити всі ланцюги постачання та виробництва цих ракет, але поки що ми не знайшли ту, скажімо так, пляшкову шийку, щоб зупинити це виробництво. Крім того, на жаль, у Росії є союзник у вигляді Північної Кореї, який теж постачає ракети. Так, там відносно невелика кількість, але вона також є. Тому поки що сподіватися на те, що ми виб’ємо російське виробництво балістичних ракет, занадто рано і занадто оптимістично.