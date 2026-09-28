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"Абсолютно очевидно": Каллас закликала країни ЄС дати Україні ракети-перехоплювачі з власних запасів

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
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"Абсолютно очевидно": Каллас закликала країни ЄС дати Україні ракети-перехоплювачі з власних запасів
Кая Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала країни Євросоюзу передати Україні ракети-перехоплювачі та інші засоби ППО зі своїх запасів. За її словами, нині таких систем не вистачає, хоча потреба в них залишається високою як в Україні, так і на Близькому Сході.

Її заява пролунала під час спілкування з журналістами перед початком засідання Ради ЄС із питань закордонних справ у форматі оборони, передає "Укрінформ". Разом з тим Каллас також повідомила про позитивні сигнали щодо розширення виробництва засобів протиповітряної оборони.

Каллас закликала не зволікати з передачею ППО

За словами дипломатки, країни ЄС занепокоєні темпами виробництва засобів ППО, оскільки потреба в них нині значно зросла.

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"Якщо ми подивимося на Близький Схід, якщо ми подивимося на Україну – абсолютно очевидно, що кожному потрібно більше, але ми не маємо достатньої кількості на складах", – пояснила вона.

Каллас зазначила, що в окремих країнах ЄС є необхідні запаси засобів ППО та закликала "задіяти ці резерви вже зараз, а поповнювати їх пізніше".

Вона також повідомила про позитивні зрушення у сфері ліцензування та розширення виробництва систем протиповітряної оборони.

"Я вважаю це надзвичайно важливим, оскільки потреба в засобах ППО залишається дуже високою", – сказала високопосадовиця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна поповнить свої запаси ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. Глава держави наголосив, що вдалося укласти нову домовленість про відповідний пакет озброєння, але не уточнив, яка саме країна передасть нам ракети та в якій кількості.

Як писав OBOZ.UA, раніше Каллас заявила, що країни ЄС погодили умови розблокування 6,6 млрд євро через Європейський фонд миру. Ці кошти спрямують на військову підтримку України, зокрема на спільні закупівлі озброєння та компенсацію державам-членам витрат на вже надану військову допомогу.

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