З'явилося рідкісне фото онучок Елвіса Преслі: який вигляд мають 18-річні двійнята, які втратили маму

Вдова культового американського співака Елвіса Преслі показала, який вигляд нині мають їхні онучки – Гарпер та Фінлі Локвуд. 7 жовтня двійнятам виповнилося 18 років, тож Прісцилла Преслі вирішила публічно привітати їх, оприлюднивши рідкісне спільне фото.

На сторінці вдови "короля рок-н-ролу" в Instagram з'явилася світлина, де сестри попозували на мальовничому пляжі, одягнені у вишукані total-black образи. Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, що дівчата успадкували найкращі риси зовнішності членів своєї родини: білявка Фінлі як дві краплі води схожа на покійну маму Лізу Марі Преслі, а Гарпер – копія бабусі.

Гарпер та Фінлі Локвуд виповнилося 18 років. Джерело: Скриншот

Двійнята з'явилися на світ у 2008 році. Співачка Ліза Марі Преслі народила їх від свого тодішнього чоловіка, гітариста Майкла Локвуда, з яким розійшлася у 2016 році. Розлучення артистів стало справжнім випробуванням для Гарпер та Фінлі, адже поклало початок тривалій судовій тяганині за опіку над ними. У 8 років вони були змушені переїхати до бабусі, допоки всі юридичні питання не було вирішено.

Попереду на двійнят чекала значно болючіша трагедія – у січні 2023 року вони втратили маму. Серце Лізи Марі Преслі зупинилося в 54 роки внаслідок ускладнень, пов’язаних із баріатричною операцією. Як показав розтин, у неї розвинулася непрохідність тонкого кишківника.

Ліза Марі Преслі померла в 54 роки. Джерело: Instagram Лізи Марі Преслі

Як розповідала Прісцилла Преслі, несподівана втрата "розділила" їхню родину. За її словами, Гарпер та Фінлі зосередилися собі, знайшли бойрендів та почали займатися власними справами. Та все ж повністю Прісцилла Преслі не втратила зв'язок із онучками й зберегла "близькість" із ними.

Прісцилла Преслі має близькі... Розгорнути

Окрім двійнят, Ліза Марі Преслі була мамою ще двох синів – Райлі та Бенджаміна, який трагічно пішов із життя. Він скоїв самогубство в 27 років.

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