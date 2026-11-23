Зрадник Джигурда потрапив у реанімацію з інфарктом: що лікарі сказали його дружині

Російський актор і рупор Кремля родом з Києва Микита Джигурда потрапив до реанімації з діагнозом "інфаркт". 65-річному артисту стало зле через підвищення тиску, а викликати швидку допомогу довелося його дружині – фігуристці Марині Анісіній.

Після госпіталізації жінка не могла зв'язатися з чоловіком – заборона від медиків. Тому про здоров'я путініста вона вирішила одразу розповісти росмедіа.

За словами Анісіної, 65-річний опальний актор спочатку не хотів звертатися по допомогу, однак через погіршення самопочуття дружині все ж довелося викликати бригаду медиків, які відправили його одразу до реанімації.

"Забрали в реанімацію о 9:30 ранку, поки зв'язку з Микитою немає, телефону немає, тому що в реанімації його немає. Сказали зателефонувати через кілька годин. Діагноз – інфаркт. Я викликала швидку, підвищився тиск. Він довго не хотів викликати швидку, але довелося", – поскаржилася вона росмедіа.

Конкретних прогнозів щодо стану артиста-путініста дружина досі не отримала.

Як пишуть росмедіа, до екстреної госпіталізації він не скаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям і продовжував з'являтися в телепроєктах. Зокрема, брав участь у зйомках реаліті-шоу.

Уродженець Києва Микита Джигурда після початку російської агресії проти України став одним із затятих прихильників Кремля. Ще у 2017 році він публічно підтримав окупацію Донбасу та демонстративно отримав так званий паспорт "ДНР", хоча згодом цей документ анулювали.

У листопаді 2022 року артист отримав російське громадянство за спрощеною процедурою. Він неодноразово їздив на окуповані українські території, фотографувався у військовій формі поруч із російськими окупантами та висловлював бажання воювати проти України.

За свою антиукраїнську позицію Джигурда потрапив до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Відповідне рішення Міністерство культури та стратегічних комунікацій ухвалило 30 січня 2025 року.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який борг мав Джигурда перед Україною. Справа стосувалася невиплачених податків.