"Зображають, що живуть в Україні чи воюють": Олег Скрипка зробив гучну заяву про те, як артисти обманюють фанатів

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка заявив, що деякі українські артисти приховують своє перебування за кордоном і створюють для аудиторії ілюзію, нібито продовжують жити в Україні. Інші ж, за його словами, позиціонують себе як тих, хто долучився до війська, хоча їхні гастрольні графіки викликають запитання.

Зокрема, музикант прокоментував в інтерв'ю Василю Тимошенку критику на адресу гурту The Hardkiss, учасники якого живуть і гастролюють за кордоном (хоча фронвумен Юлія Саніна дає концерти в України). Водночас він зауважив, що проблема не лише в тих виконавцях, які розповідають про своє перебування в інших країнах.

За словами артиста, чимало його колег просто не афішують, що виїхали з України, а натомість підтримують протилежне враження.

"Багато хто живе за кордоном. Вони просто, може, засвітилися, що живуть за кордоном", – сказав музикант про ситуацію з The Hardkiss.

Однак на уточнення ведучого, чи має він на увазі артистів, які приховують своє перебування за межами країни, Скрипка відповів ствердно. Він описав, як виконавці можуть повертатися в Україну для публічних появ, хоча фактично мешкають в іншій державі.

Олег Скрипка описав, як вико... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Вони зображають, нібито в Україні, а насправді за кордоном живуть. Тому що обстрілюють, небезпечно. А так нормально, дуже зручно", – висловився співак.

Називати конкретні імена колег Олег Скрипка не став. Водночас він згадав ще одну категорію артистів, чия публічна діяльність, на його думку, не завжди відповідає тому образу, який вони демонструють аудиторії.

"Є деякі артисти, які нібито воюють, а коли дивишся, який у них гастрольний графік, то незрозуміло, коли вони воюють", – заявив музикант.

Називати конкретні імена кол... Джерело: facebook.com/o.skrypka Розгорнути

Раніше OBOZ.UA писав, що Олег Скрипка поділився жахливими спогадами з "елітної" російської школи, коли він жив у дитинстві на півночі РФ.