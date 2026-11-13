Знижок немає: MELOVIN розсекретив, за скільки готовий виступити на новорічному корпоративі

Український співак MELOVIN розкрив, скільки грошей планує просити за свій виступ на новорічних корпоративах. Артист ще не визначився із конкретною сумою, хоча й отримав кілька дзвінків від потенційних замовників, однак точно знає, що його гонорар не буде нижчим за 12 тисяч. Ймовірно, йдеться про оплату в доларах, але конкретну валюту він не назвав.

Про свої заробітки MELOVIN заговорив у коментарі для проєкту "Ранок у великому місті". Як підкреслив виконавець, ніяких знижок за свої виступи на приватних святкуваннях він робити не збирається.

За участь у корпоративі MELO... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Поки продзвони, двоє замовників вже дзвонили. Я цьому дуже тішуся, але поки що ми нічого не підтвердили, тому дзвоніть, пропонуйте більше. Я нічого не знижую. 12–13 тисяч так я і коштую", – розповів артист.

До речі, останнім часом заробляти на життя MELOVIN почав не лише сферою музики. Він створює та продає авторські картини, вартість яких стартує від 2 000 доларів. Артист не зміг чітко пояснити, чому встановив таку суму, однак підкреслив, що "не оцінює себе на тисячу гривень".

Артист продає свої картини. Джерело: Скриншот

Нагадаємо: раніше MELOVIN розповідав, що найбільше коштів він регулярно витрачає на свій музичний проєкт. Цей бюджет співак охарактеризував як "шалені гроші" та додав, що іноді навіть не встигає озирнутися, як весь дохід вкладає у розвиток власної справи й оплату роботи команди.

"Ого, це дуже дорого. Це дуже дорого, тому що MELOVIN – тієї статури і тієї сили артист, якому ти не можеш дозволити те, що може дозволити собі якийсь, наприклад, молодий артист, який тільки карабкається до свого Олімпу. І тому витрати такі самі, вони набагато більші", – зазначив знаменитість.

Найбільше коштів зірка витра... Джерело: instagram.com/melovin_official Розгорнути

Раніше OBOZ.UA писав, що Дядя Жора назвав співачку, яку найчастіше кличуть на приватні святкування, та розсекретив гонорари топзірок.