Злата Огнєвіч похизувалася гламурною сукнею "Муза" за понад 22 тисячі гривень. Фото
Злата Огнєвіч похизувалася гламурною сукнею
Джерело: instagram.com/zlata.ognevich
Українська співачка Злата Огнєвіч показала ефектний образ у розкішній білій сукні українського бренду Odeja з грайливим незвичним декором. Артистка позувала на тлі мальовничих Карпат у вбранні з пір'ям і блискучими акцентами, доповнивши його елегантними туфлями на підборах.
На кадрах, оприлюднених в Instagram, Огнєвіч постала у сукні довжини міді без бретелей, яка щільно прилягає до фігури.
Огнєвіч постала у сукні довж...
Джерело: instagram.com/zlata.ognevich
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Усе вбрання прикрашене білим пір'ям, завдяки чому образ має більш легкий і водночас дуже гламурний вигляд. Зокрема, ао всій довжині сукні помітні декоративні блискучі елементи, які додають їй святкового вигляду.
Вишуканий образ Злати Огнєвіч
Джерело: instagram.com/zlata.ognevich
Співачка залишила руки та плечі відкритими, а довге темне волосся розпустила. Із взуття вона обрала сріблясті туфлі на високих підборах, які добре поєдналися з блискучим декором сукні.
Ця вбрання було представлено на сайті українського бренду Odeja під назвою "Муза". Там його описують як "розкішну вечірню сукню з блиском".
Вартість такого вбрання стан...
Джерело: скриншот
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Вартість такого вбрання становить 22 500 гривень.
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