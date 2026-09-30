Злата Огнєвіч похизувалася гламурною сукнею "Муза" за понад 22 тисячі гривень. Фото

Українська співачка Злата Огнєвіч показала ефектний образ у розкішній білій сукні українського бренду Odeja з грайливим незвичним декором. Артистка позувала на тлі мальовничих Карпат у вбранні з пір'ям і блискучими акцентами, доповнивши його елегантними туфлями на підборах.

На кадрах, оприлюднених в Instagram, Огнєвіч постала у сукні довжини міді без бретелей, яка щільно прилягає до фігури.

Огнєвіч постала у сукні довж... Джерело: instagram.com/zlata.ognevich Розгорнути

Усе вбрання прикрашене білим пір'ям, завдяки чому образ має більш легкий і водночас дуже гламурний вигляд. Зокрема, ао всій довжині сукні помітні декоративні блискучі елементи, які додають їй святкового вигляду.

Вишуканий образ Злати Огнєвіч Джерело: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка залишила руки та плечі відкритими, а довге темне волосся розпустила. Із взуття вона обрала сріблясті туфлі на високих підборах, які добре поєдналися з блискучим декором сукні.

Ця вбрання було представлено на сайті українського бренду Odeja під назвою "Муза". Там його описують як "розкішну вечірню сукню з блиском".

Вартість такого вбрання стан... Джерело: скриншот Розгорнути

Вартість такого вбрання становить 22 500 гривень.

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