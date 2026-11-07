Зірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувала

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру учасниці "МастерШеф 16" та старшій лейтенантці ЗСУ, яка знімалася в кулінарному проєкті замість лікування. За даними слідства, упродовж кількох місяців вона не виконувала службових обов'язків, однак продовжувала отримати гроші від держави.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Фігуранткою скандальної справи є Вікторія Кузнецова, про що LIGA.net стало відомо з джерел у правоохоронних органах.

Вікторія Кузнецова отримала підозру. Джерело: СТБ

Згідно з матеріалами слідства, у період із квітня по серпень 2025 року офіцерка офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в військово-медичному закладі, проте фактично займалася власними справами. Вона взяла участь у проєкті "МастерШеф", їздила в Київ, Харків та на Одещину.

У цей час командування військової частини продовжувало нараховувати Кузнецовій виплати, адже вважало, що вона проходить лікування. Це завдало державі збитків у розмірі майже 250 тисяч гривень.

Відповідно до опрацьованих даних, старшій лейтенантці ЗСУ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 409 – ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 190 – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

За даними слідства, офіцерка... Джерело: instagram.com/woodvictoria Розгорнути

Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до махінації з лікуванням офіцерки інших осіб. Встановлюється, чи могли сприяти посадовці військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні. Досудове розслідування триває.

Реакція Вікторії Кузнецової

Щодо скандальної учасниці "МастерШеф 16" ДБР відкрило кримінальне провадження ще в березні 2026 року, однак з того моменту вона практично не зачіпала цю тему в публічному просторі. Та після оголошення підозри Кузнецова вийшла на зв'язок в Instagram-stories із заявою: взяла участь у "МастерШефі", аби здійснити свою давню мрію, і зйомками в шоу не зробила "нічого злочинного".

"Я просто хочу довести, що я нічого поганого не зробила і нічого в цій країні не вкрала. Так, я все життя мріяла про "МастерШеф", так, я пішла туди і тепер за це на мене спустили всіх собак. Цікаво, що ж таке значне ви прикриваєте?", – заявила Вікторія Кузнецова.

Вікторія Кузнецова прокомент... Джерело: Скриншот Розгорнути

Вона додала, що почала служити у війську з 2015 року й відтоді жодного разу навіть не замислювалася про будь-які кримінальні правопорушення. Зірка "МастерШеф 16" вже пережила жорсткий хейт через скандальну ситуацію, тож всі подальші коментарі робитиме виключно через адвоката.

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