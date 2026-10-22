Зірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором і натякнула, що готова стати новою "холостячкою"

Українська акторка Слава Красовська, відома за серіалами "Кріпосна" та "Будинок "Слово": Нескінчений роман", офіційно розірвала шлюб. Про зміни в особистому житті артистка повідомила у соцмережах, а також натякнула, що не проти взяти участь у романтичному реаліті "Холостячка".

Красовська опублікувала відео в Instagram, на якому щасливо підтанцьовує, та додала до нього промовистий підпис. Акторка також показала фрагмент скриншота із застосунку "Дія", де зазначено, що шлюб розірвано 20 жовтня 2026 року.

"Офіційно – холостячка. Де там займати чергу за Тонею?" – написала артистка, посилаючись на уже оголошену головну героїню "Холостячки" Антоніну Хижняк.

У коментарях підписники припускають, що Красовська вже могла закохатися й невдовзі почне будувати нові стосунки. Проте сама акторка не розкривала, чи з'явився в її житті новий обранець.

Що відомо про шлюб Слави Красовської

У вересні 2020 року Красовська вийшла заміж за актора Олександра. Весілля відбулося в Малому театрі, де працює артистка. Для церемонії вона обрала незвичний образ із вінком замість фати та кросівками.

У вересні 2020 року Красовсь... Джерело: instagram.com/slava_krasowska Розгорнути

На той час пара була разом уже вісім років. Як розповідала Красовська в інтерв'ю 2021 року, вони познайомилися під час навчання в театральному інституті й були однокурсниками.

"Я не уявляю, як можна було б вибрати собі в пару людину нетворчу, яка не служить у театрі або не працює в кіно. Ми дуже добре розуміємо, як усе відбувається в нашій професії, скільки сил нам потрібно докладати", – ділилася акторка.

Попри тривалий шлюб, Красовська нечасто розповідала про сімейне життя й не робила чоловіка частиною свого публічного образу.

Красовська нечасто розповіда... Джерело: instagram.com/slava_krasowska Розгорнути

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