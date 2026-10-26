Зірка серіалів несподівано зʼявилася на "Голосі": як виступила кохана Тараса Цимбалюка та чи розвернулися до Олени Світлицької тренери

Українська акторка Олена Світлицька, відома за ролями в серіалах "Лікар Ковальчук", "Жіночий лікар" та "Виховання почуттів", несподівано змінила знімальний майданчик на сцену "Голосу країни". На сліпих прослуховуваннях вона виконала хіт Гайтани "Самотня боса", змусивши тренерів танцювати.

Зрештою червону кнопку натиснула лише Наталія Могилевська, запросивши артистку до своєї команди. Виступ Світлицької опублікували на YouTube.

34-річна акторка настільки захопилася виступом, що просто на сцені зняла підбори й продовжила співати босоніж. Її запал передався і зірковим наставникам.

34-річна акторка настільки з... Джерело: Instagram Олени Світлицької Розгорнути

Тіна Кароль також скинула взуття, піднялася на тренерське крісло й почала танцювати. MONATIK і Наталія Могилевська теж підтанцьовували під композицію. Однак повернулася до акторки саме Могилевська, яка назвала її "світлом" і запропонувала приєднатися до своєї команди.

Кароль танцювала на кріслі. Джерело: кадр з випуску

Кароль танцювала на кріслі. Джерело: кадр з випуску

Після завершення номера на сцену запросили коханого Світлицької, актора Тараса Цимбалюка. Він приніс обраниці букет малинових кущових троянд і поцілував її під оплески глядачів. Поява актора викликала жваву реакцію тренерів, а Могилевська не забарилася із запитанням про можливе весілля.

Після завершення номера на с... Джерело: Instagram Олени Світлицької Розгорнути

"Від усього серця скажу вам, що створювати своє життя, любов, продовжувати народжувати, жити, любити, виховувати дітей, співати пісні одне одному, приходити на "Голос", знімати кіно під час війни – це, вважаю, і є наша головна перемога. Щаслива вас бачити, вітаю", – звернулася співачка до пари.

Після завершення номера на с... Джерело: Instagram Олени Світлицької Розгорнути

Після цього Могилевська підійшла до акторів та подарувала Світлицькій брошку у вигляді сонця.

Могилевська подарувала Світл... Джерело: кадр з випуску Розгорнути

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