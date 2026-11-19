Зірка Netflix загинув у воді за загадкових обставин: що зафіксували камери спостереження

38-річного американського актора Олександра Хаскіна, який знімався в серіалах "Ти", "Маянці" та "Новобранець", знайшли мертвим в океані біля пірсу Санта-Моніки в Каліфорнії (США). Спершу з'явилися повідомлення, що перед трагедією чоловік посварився з жінкою та нібито вдарив її, однак поліція спростувала цю версію. Записи камер спостереження свідчать, що безпосередньо перед інцидентом актор був сам.

Трагедія сталася в понеділок, 16 листопада. Як повідомляють у Santa Monica Daily Press та TMZ, після 16:00 за місцевим часом рятувальники розпочали пошуки, згодом знайшли Хаскіна та доправили його до берега на човні. Попри серцево-легеневу реанімацію, врятувати актора не вдалося.

Олександра Хаскіна знайшли мертвим в океані. Джерело: instagram.com/_alexhaskin

Як зазначає People з посиланням на заяву Поліцейського департаменту Санта-Моніки, записи камер спостереження не підтвердили інформацію про конфлікт із жінкою. Навпаки, правоохоронці встановили, що безпосередньо перед трагедією чоловік перебував наодинці та не контактував з іншими людьми.

Раніше видання TMZ із посиланням на свідків повідомляло іншу версію подій. За їхніми словами, Хаскін нібито сперечався з жінкою, вдарив її, а після цього перестрибнув через поручні пірсу та опинився у воді.

За словами свідків, перед ти... Джерело: instagram.com/_alexhaskin Розгорнути

Батько загиблого Дана Хаскін розповідав, що його син не здавався засмученим перед трагедією. Востаннє вони спілкувалися вранці того дня, а про обставини його загибелі чоловік дізнався згодом.

"У розпалі емоцій хто знає, на що здатний людський мозок? Для нас це досі велика загадка... Ми далі питаємо: чому?" – сказав батько актора.

Олександр Хаскін працював ак... Джерело: instagram.com/_alexhaskin Розгорнути

Зазначимо, Олександр Хаскін працював актором і персональним тренером. Він з'явився в кількох відомих телевізійних проєктах, зокрема в трилері від Netflix "Ти", кримінальній драмі "Маянці" та поліцейському серіалі "Новобранець". Крім того, чоловік був ветераном Військово-повітряних сил США, де служив офіцером військової поліції.

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