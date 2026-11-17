Зірка "Левів на джипі" розсекретив вагітність дружини та стать першої дитини: яким було скромне гендер-паті. Фото

Український гуморист та зірка проєкту "Леви на джипі" Валентин Міхієнко повідомив, що вони з дружиною Анастасією чекають на первістка. Закохані вже провели невелике гендер-паті, під час якого дізналися, що в них народиться син.

Радісною новиною подружжя поділилося у спільному дописі в Instagram. Майбутні батьки поширили кадри з вечірки, на яких можна було добре розгледіти округлий животик Анастасії. Проте деталей щодо того, на якому місяці вагітності зараз кохана Міхієнка, пара вирішила не розкривати.

Гендер-паті подружжя влаштувало в оточенні найближчих людей. Відповідь на інтригуюче запитання: "Хто в них народиться – син чи донька?", приховувалася на картині, яка спершу була замотана в сріблястий папір. Валентин Міхієнко та Анастасія розірвали пакування і побачили багато малюнків блакитного кольору та напис "хлопчик".

Дружина Валіка Міхієнка вагітна. Джерело: instagram.com/varik_mikhiienko

Пара чекає на первістка. Джерело: instagram.com/varik_mikhiienko

Майбутніх батьків переповнювали радісні емоції, тож вони почали ніжно обіймати та цілувати одне одного. Присутні на гендер-паті привітали пару гучними оплесками, а від теплих слів не стрималися і їхні підписники:

"Боже, як круто!".

"Справжнє щастя. Щирі вітання".

"Суперновина! Хлопчик обрав прекрасних батьків! Вітаю щиро родину!".

"Це буде крутий Валентинович. Вітаю".

У мережі привітали майбутніх батьків

Нагадаємо, що Валік Міхієнко офіційно узаконив стосунки з Анастасією влітку цього року. Пара зіграла красиве весілля у Києві.

Валік Міхієнко та Анастасія... Джерело: instagram.com/varik_mikhiienko Розгорнути

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