Зірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. Фото

Художній керівник хору ім. Верьовки та зірка хору "Гомін" Вадим Яценко готується вдруге стати батьком. Його дружина Анастасія вагітна другою дитиною.

Подружжя офіційно повідомило про майбутнє поповнення в родині, опублікувавши спільне фото в Instagram. На світлині музикант позує в чорному костюмі, обіймаючи кохану, яка постала в білій сукні і помітно підкреслює форму животика.

Яценки розповіли про майбутнє поповнення. Джерело: instagram.com/yatsenko_vadym

Свій допис Яценки підписали лаконічно: "Працювали ці концерти втрьох".

Так вони офіційно дали зрозуміти, що під час виступів їх уже супроводжувала майбутня дитина.

Раніше вагітність Анастасії можна було помітити на відео з концертів The ROCK SYMPHONY Orchestra, які глядачі публікували в соцмережах. Проте цього разу подружжя само поділилося новиною про майбутнє поповнення в сім'ї.

Анастасія Яценко. Джерело: instagram.com/yatsenko_vadym

Що відомо про сім'ю Андрія Яценка

Вадим та Анастасія разом ще зі шкільних років. Як розповідав хормейстер в інтерв'ю OBOZ.UA, вони навчалися разом з восьмого класу, а згодом також разом вступили до консерваторії. Його дружина родом із Маріуполя.

Подружжя вже виховує сина Максима. 8 жовтня хлопчику виповнилося 8 років і він також цікавиться музикою, зокрема грає на фортепіано.

Подружжя виховує сина Максима. Джерело: instagram.com/yatsenko_vadym

Як розповідав OBOZ.UA, у серпні 2025 року артист показав, як вони всією сім'єю виконують українську пісню "Троянди на пероні". Імпровізований концерт в автомобілі розпочали Вадим та Анастасія, а згодом до них приєднався Максим.