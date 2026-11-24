Зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія похрестив наймолодшу доньку в особливе для Грузії свято: зворушливі кадри з храму

Головний герой шостого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа похрестили свою наймолодшу донечку Кето. Таїнство подружжя вирішило провести 23 листопада, в одне з найважливіших для Грузії релігійних свят – день Георгія Змієборця.

Відповідну новину обраниця бізнесмена повідомила в своїх Instagram-stories. Ліза Чічуа поділилася серією зворушливих кадрів із храму, на яких вдалося зафільмувати важливий для їхньої сім'ї момент.

Іраклі Макацарія та Ліза Чіч... Джерело: Скриншот Розгорнути

Іраклі Макацарія обрав для хрестин доньки класичний костюм-двійку, який скомбінував із контрастною світлою сорочкою. Ліза Чічуа зі свого боку вбралася у монохромний білий образ. Вона скомбінувала вишиту сукню та приталений жакет.

Дружина бізнесмена обрала білий образ. Джерело: Скриншот

Маленьку Кето батьки також одягнули в повністю білий образ. Вони поки вирішили не показувати обличчя донечки, тож прикривали його смайликом у вигляді сердечка.

Макацарія та Чічуа не показали обличчя Кето. Джерело: Скриншот

Як можна побачити на фото, подружжя запросило на таїнство своїх найрідніших людей. Зокрема, за хрестинами Кето спостерігали її старший брат та сестра – Георгій і Ніна.

У важливий день поруч із под... Джерело: Скриншот Розгорнути

Пара показала фото з таїнства. Джерело: Скриншот

Відтепер 23 листопада для родини Іраклі Макацарія поєднуватиме дві важливі події: прийняття християнства молодшою донькою бізнесмена й день вшанування покровителя Грузії та одного з найшанованіших святих країни Георгія Змієборця. У країні сотні храмів та каплиць освячені на честь святого, окрім того, на державному прапорі зображено георгіївський хрест.

Нагадаємо, що Кето з'явилася на світ у червні 2026 року. Народження дівчинки стало важливою подією не лише для Іраклі Макацарії та Лізи Чічуа, а й членів їхньої родини, які приїхали до пологового, аби першими привітати пару з поповненням.

Макацарія втретє став батько... Джерело: instagram.com/maqatsa Розгорнути

Уперше зірка "Холостяка" став батьком 2 червня 2023 року. Тоді його дружина народила хлопчика, якого подружжя вирішило назвати Георгієм. Наприкінці січні 2025 року Макацарія та Чічуа стали батьками доньки Ніни.

Подружжя виховує трьох спільних дітей. Джерело: instagram.com/maqatsa

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