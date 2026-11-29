Зірка "Інтерстеллара" проміняв акторство на велику політику, яку вважав "безнадійною": Меттью Макконагі націлився на крісло президента США

Голлівудський актор і лауреат премії "Оскар", відомий за стрічками "Інтерстеллар", "Джентельмени" та ін., Меттью Макконагі планує спробувати свої сили у великій політиці та поборотися за посаду президента США у 2028 році. Приводом для таких припущень у американських медіа стало відеозвернення знаменитості, у якому він закликав безпартійних кандидатів брати участь у виборах і не боятися конкурувати з представниками великих політичних партій.

Як пише The Hill, Макконагі поки не оголошував про намір балотуватися. Однак його слова вже змусили американських політиків припускати, що актор може сам готуватися до участі у президентських виборах.

Макконагі поки не оголошував... Розгорнути

"Незалежні кандидати мають брати участь у боротьбі – не як протест, не як ті, хто псує результат, – а як реальні й потенційні переможці, чиї імена є у виборчих бюлетенях і яких ми сприймаємо серйозно", – заявив він у відеозверненні.

На можливі політичні амбіції актора звернув увагу колишній кандидат у президенти США Ендрю Ян. Він припустив, що знаменитість не став би записувати таке відео, якби зовсім не думав про власну участь у виборах.

Позитивно оцінив перспективу побачити Макконагі в політиці й сенатор-демократ від Техасу Джеймс Таларіко. Він назвав актора хорошим кандидатом і зазначив, що тому варто спробувати, якщо він справді хоче займатися політикою.

Його слова змусили американс... Розгорнути

Цікаво, що ще кілька років тому Макконагі зовсім не був упевнений, що хоче пов'язувати своє майбутнє з державним управлінням. У листопаді 2020 року в інтерв'ю радіоведучому Г'ю Г'юїтту актор зізнався, що розглядав можливість балотуватися на посаду губернатора Техасу, однак тодішня політична ситуація його не приваблювала.

"Мені здається, що політика зараз – це справді безнадійна справа. І коли політика переосмислить своє призначення, я міг би зацікавитися нею набагато більше", – заявляв актор у той час.

У 2021 році актор уже почав серйозно обмірковував участь у губернаторських виборах, але зрештою відмовився від цієї ідеї. Тоді він заявив, що воліє зосередитися на інвестиціях, а не на політиці.

У 2021 році актор уже почав... Розгорнути

Нагадаємо, Меттью Макконагі здобув світову популярність завдяки ролям у фільмах "Інтерстеллар", "Джентльмени", "Лінкольн для адвоката" і "Далласький клуб покупців". За останню стрічку він отримав премію "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль".

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