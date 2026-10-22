Зірка "Безсоромних", чиї предки походять з України, одягла сукню від українського бренду за майже 30 тисяч грн. Фото

Американська акторка Еммі Россум, відома за роллю Фіони Галлагер у серіалі "Безсоромні", з'явилася на телебаченні в сукні українського бренду Anna October. Для ефіру зірка обрала блакитну модель із відкритою спиною, вартість якої становить 730 доларів – майже 30 тисяч гривень.

Россум стала гостею "Шоу Дженніфер Гадсон" (The Jennifer Hudson Show). Лаконічне шовковисте вбрання з жіночним силуетом стало головним акцентом її образу.

Сукня виконана в сіро-блакитному кольорі та має тонкі бретельки, приталений ліф із конструктивними швами й спідницю міді, яка розширюється донизу.

Лаконічне шовковисте вбрання... Джерело: скриншот Розгорнути

Доповнювала сукню лише одна малька каблучка на безіменному пальці лівої руки та сережки з перлинами. Глибокий виріз актриса вирішила нічим не "перебивати".

Образ Еммі Россум також доповнила білими мюлями від Andrea Wazen із ремінцями та відкритим мисом.

Для ефіру зірка обрала модел... Джерело: скриншот Розгорнути

Що відомо про Еммі Россум

Еммі Россум народилася 12 вересня 1986 року в Нью-Йорку (США). Її мати має єврейське та українське коріння, тож акторка має родинний зв'язок з Україною.

Міжнародну популярність Россум здобула завдяки ролі Фіони Галлагер в американському серіалі "Безсоромні", у якому знімалася з 2011 до 2019 року. Її героїня – найстарша дитина в неблагополучній родині, яка бере на себе відповідальність за молодших братів і сестер.

Її мати має єврейське та укр... Розгорнути

Ще однією важливою роботою акторки стала роль Крістін Даае у фільмі-мюзиклі "Привид опери" 2004 року. На знімальному майданчику вона працювала разом із Джерардом Батлером, а її виконання принесло номінацію на премію "Золотий глобус".

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