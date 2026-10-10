Зірка 2000-х Ассія Ахат розсекретила, де живуть і чим займаються її дорослі сини, яких вона приховувала від публіки

Легендарна українська скрипалька та співачка Ассія Ахат роками тримала подробиці про своє сімейне життя за сімома замками, проте тепер поступово відкриває завісу таємниці. Зірка 2000-х поділилася, що її дорослі сини – Данило та Філіп – мешкають за кордоном, де один реалізувався у батьківстві, а інший зосередився на бізнесі.

Про це заслужена артистка України розповіла в інтерв'ю для проєкту "Наодинці з Гламуром". Ассія Ахат також згадала про досягнення онуки, яка в досить юному віці пішла по стопах зіркової бабусі.

Старший син знаменитості Данило нині живе в Батумі (Грузія) разом зі своєю дружиною-грузинкою. А от молодший нащадок Ассії Ахат, Філіп, закріпився у США.

"Філіп нещодавно закінчив університет в Америці. Він уже відкрив компанію і працює в Америці. Він фінансист, бізнесмен. Я дуже ним пишаюся. Мої сини найкращі", – розповіла виконавиця.

Ассія Ахат розповіла про своїх синів. Джерело: Скриншот

Приводом для гордості Ассії Ахат є і її онучка. Як поділилася артистка, у свої 8 років дівчинка вже почала опановувати скрипку.

"Вона милується мною, як і я нею. Вона неймовірна дівчинка, і вже грає на скрипці. Це дівчинка, про яку можна тільки мріяти", – висловилася легенда 2000-х.

Нагадаємо, що Ассія Ахат народила первістка у 18 років. Материнство виявилося для артистки доволі непростим, адже її тодішнього чоловіка забрали в армію, тож виховання сина лягло на її плечі. Головною опорою у непростий період для скрипальки стала бабуся.

"Важко було. Ми жили в "хрущовці" на п'ятому поверсі без ліфта. І мені доводилося самій купувати продукти, піднімати нагору коляску з Данилом, одягненим у велику цигейкову шубу", – ділилася виконавиця.

Старший син зірки живе в Грузії. Джерело: Скриншот

Згодом Ассія Ахат зустріла свого другого чоловіка, підприємця Ігоря Баленка, від якого народила сина Філіпа. Артистка розповідала, що хлопець із самого дитинства був дуже допитливим, а коли трохи підріс, не цурався роботи: розставляв продукцію у супермаркетах, а пізніше допомагав тату з бізнесом.

Філіп започаткував власний бізнес. Джерело: Скриншот

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