Зірка "1+1" Соломія Вітвіцька показалася в повний зріст після пологів у 46 років. Відео

Українська ведуча телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька показалася в повний зріст через кілька днів після народження первістка. 46-річна журналістка опублікувала відео з виписки з пологового будинку, на якому вона постає жвавою та майже без помітного післяпологового живота.

Кадрами з повернення додому знаменитість поділилася в Instagram. Вітвіцька розповіла, що тепер вони з чоловіком Олексієм Ситайлом та новонародженим сином Устимом уперше залишилися вдома втрьох.

"Нас уже виписали з пологового. Ми вже вдома. Вже втрьох", – написала ведуча.

Вітвіцька також подякувала команді пологового будинку за допомогу під час пологів та перші дні після народження сина. За словами журналістки, підтримка медиків допомогла їй впоратися з тривогою та численними питаннями, які виникли після появи дитини.

"Для мене особливо цінними стали ці перші дні після пологів. Коли поруч у будь-який момент, вдень чи вночі, були фахівці, які можуть прийти, пояснити, підказати, допомогти. Це дуже знімає тривогу. Бо після народження дитини питань стає не менше, ніж до нього", – розповіла вона.

Вітвіцьку виписали з пологового Джерело: instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча також зізналася, що перша ніч удома після виписки виявилася гучною та насиченою, однак родина дуже щаслива.

"А тепер ми вдома. Перша ніч була... скажімо так, дуже насиченою і гучною… Але ми неймовірно щасливі", – поділилася Вітвіцька.

Вітвіцьку виписали з пологового Джерело: instagram.com/solomiyavitvitska

Первісток Соломії Вітвіцької та її чоловіка Олексія Ситайла народився 26 вересня. Подружжя назвало хлопчика Устимом. Для 46-річної ведучої це перша дитина.

Як повідомляв OBOZ.UA, у червні Вітвіцька та Ситайло також офіційно одружилися. Церемонія відбулася 20 червня. Чоловік телеведучої служить у ЗСУ, а на самому весіллі був у військовій формі.