Zi Faamelu, відома колись як Борис Апрєль, запустила власне шоу на весь світ: про що воно буде та який вигляд нині має зірка "Фабрики"

Трансгендерна співачка Zi Faamelu, яка здобула популярність на сцені "Фабрики зірок" під псевдонімом Борис Апрєль, вирішила спробувати себе в новій сфері діяльності. Артистка запустила власне токшоу The Zi Faámelu Show, яке буде вести англійською мовою й транслювати на весь світ.

Проєкт виходитиме на платформі YouTube, а прем'єра першого епізоду відбудеться вже 8 листопада. Про це співачка оголосила у своєму Instagram, оприлюднивши анонс шоу, в якому показалася у кількох стильних образах та з ефектною укладкою.

"Офіційно! Представляю вам The Zi Faámelu Show – моє власне незалежне токшоу! Кохання, стосунки, нові починання, відверті зізнання, несподіваний сміх і трішки магії. Щирі розмови про те, що означає бути людиною, розкривати свій потенціал і створювати життя, яким хочеться жити. Не обіцяю зразкової поведінки, але обіцяю приємну компанію", – охарактеризувала проєкт артистка.

Як підкреслила Zi Faamelu, запуск токшоу ознаменував закінчення її ізоляції від публічного простору. Вона повністю відновилася та набралася сил, тож готова братися за власну справу.

Zi Faamelu планує обговорюва... Джерело: instagram.com/zifaamelu Розгорнути

Зосередитися саме на токшоу трансгендерна співачка вирішила не випадково. За словами Zi Faamelu, вона роками уявляла себе ведучою подібного проєкту і зрештою усвідомила – не має чекати моменту, коли хтось надасть їй майданчик для розвитку, адже може створити платформу для самовираження власними силами.

"Я хочу, щоб це шоу стало місцем, де ми зможемо сміятися, знаходити спільну мову, переосмислювати старі переконання, відкривати для себе нові можливості та надихати одне одного жити на повну. Адже життя надто цінне, щоб витрачати його на очікування моменту, коли ми нарешті станемо собою", – наголосила артистка.

Варто зауважити, що Zi Faamelu протягом років не нагадувала про себе в інформаційному просторі, проте в жовтні вразила українців несподіваним поверненням на екрани. Вона записала відеозвернення для учасників нової "Фабрики зірок" із побажаннями кожному з них знайти себе, яке показали в ефірі четвертого прайм-шоу. Тоді несподіваний камбек співачки став приємним шоком для глядачів.

Артистка звернулася до учасн... Джерело: Скриншот Розгорнути

Що відомо про Zi Faamelu

Свій шлях у музичній індустрії артистка розпочала з проєкту "Фабрика зірок". Тоді ще Борису Апрєлю не вдалося отримати омріяну перемогу на шоу, проте вражаючі вокальні дані зробили його фаворитом аудиторії. У 2010-му він повернувся на сцену проєкту "Фабрика. Суперфінал", щоправда, цього разу стикнувся із сильним цькуванням, через що навіть почав страждати на "нервову анорексію".

Після цього Борис Апрєль поставив публічну діяльність на паузу. Як стало відомо згодом, зірка "Фабрики" зробив камінг-аут як трансгендерна жінка та взяв новий псевдонім Зіанджа. Під цим сценічним ім'ям артистка з'явилася на шоу "Голос країни" у 2018 році. Вже у 2020-му співачка стала Zi Faamelu.

Zi Faamelu рідко з'являлася... Розгорнути

Утримати "місце під сонцем" в українському шоу-бізнесі виконавиці не вдалося. Ім'я Zi Faamelu "розлетілося" по мережі після початку великої війни лише через скандал – артистка, яка не робила операцію зі зміни статі та в документах залишалася військовозобов'язаним чоловіком, незаконно втекла з України до Румунії.

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