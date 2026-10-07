Зендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французів

Голлівудську актрису Зендею "покатали" на "шакалячому експресі" у соцмережах через незнання етикету. Знаменитість під час привітання з першою леді Франції Бріжит Макрон вирішила не вставати зі свого місця і потиснула руку високопосадовиці сидячи.

Цей інцидент стався під час показу Louis Vuitton у Парижі (Франція), а відео розлетілося соцмережею Х.

На кадрах видно, як 73-річна Бріжит Макрон підходить до Зендеї, яка в цей момент спілкується з іншим гостем показу. Акторка помічає першу леді, усміхається, підводить погляд і простягає руку.

"Вітаю! Рада вас бачити", – каже Зендея, після чого вони потискають одна одній руки. Водночас акторка весь цей час залишається сидіти.

Саме цей момент і викликав скандал у соцмережах. Деякі користувачі вважають, що Зендея мала підвестися під час привітання, незалежно від статусу людини, яка до неї підійшла.

Коментарі. Джерело: скриншот

"Зендея, дівчино… Ти мусиш підвестися, коли перша леді Франції вітається з тобою".

"Це питання етикету. Жінка повинна вставати, щоб привітати іншу жінку... Те, що зробила Зендея, – це так грубо".

"Ніколи не тисніть руку людині, коли сидите. Завжди вставайте. Це виявляє повагу до людини, яку ви вітаєте".

Утім, не всі побачили в поведінці Зендеї образу. Деякі люди припустили, що акторка могла не одразу зрозуміти, хто саме підійшов до неї, оскільки перед цим розмовляла з іншим гостем.

Коментарі. Джерело: скриншот

"Чесно кажучи, схоже, що спочатку вона її просто не помітила, бо розмовляла з Бернаром Арно. Вона буквально обернулася і привіталася, щойно її помітила".

"Франція позбулася монархії ще деякий час тому. Вона може надалі сидіти".

"Ні, не повинна. Це просто ще одна людина, нічим не краща за неї. Статус – ніщо у світі, повному всього".

Варто зазначити, що акторка не підвелася і під час привітання з Бернаром Арно – головою та генеральним директором Louis Vuitton Moët Hennessy, до якої входить Louis Vuitton. Вона є амбасадоркою цього французького модного дому та була серед зіркових гостей заходу.

Коментарі. Джерело: скриншот

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