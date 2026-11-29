Збрита брова, синці та шрам: режисер "Коли ти вийдеш заміж?" уперше показав обличчя після операції через рак і зняття швів. Фото

Режисер фільмів "Коли ти вийдеш заміж?", "Коли ти розлучишся?" Олексій Комаровський показав, який вигляд має після операції через рак шкіри. Після зняття швів на його обличчі залишилися помітний шрам, почервоніння та невеликі рани, а частину правої брови довелося збрити під час хірургічного втручання.

Новими фотографіями кінематографіст поділився в Instagram. На знімках видно також синці над оком та невелику рану під ним. Сам Комаровський уже звикає до змін у зовнішності й навіть із гумором порівняв свій шрам із логотипом "Тесли".

Комаровський показав обличчя після операції. Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi

"Зняв шви. Моє нове обличчя. Шрам нагадує логотип Tesla. Брова буде коротша, подивимося, як відросте. Звикаю до себе нового. Звикайте і ви", – написав режисер.

Два тижні тому Олексій Комаровський повідомив, що переніс уже третю операцію за рік. Хірургічне втручання стосувалося брови та ділянки навколо ока. За словами кінематографіста, усе минуло успішно, а лікарям вдалося видалити уражені тканини.

Хірургічне втручання стосува... Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi Розгорнути

"3-тя операція за рік. Все пройшло добре! Залишу тут на пам’ять. Про цей день, про вчасно проведену операцію, про мегапрофесійних лікарів і клініку, де навіть 4-годинна операція проходить у максимально позитивній атмосфері і з музичкою. Я їм безмежно вдячний!" – поділився режисер.

Про діагноз рак шкіри Олексій Комаровський розповів у жовтні. Спочатку на обличчі режисера з'явилася невелика червона пляма, яка згодом перетворилася на утворення. Оскільки воно не боліло й не завдавало дискомфорту, кінематографіст не поспішав звертатися до лікарів.

Про діагноз рак шкіри Олексі... Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi Розгорнути

Зрештою пройти обстеження його тричі закликала подруга. Після візиту до медиків побоювання підтвердилися. Комаровський зізнався, що не міг повірити в можливість онкологічного захворювання, адже спочатку зміни на шкірі здавалися йому незначними.

Режисер також пояснював, що рак шкіри може бути підступним: зовнішнє ураження іноді має невеликий вигляд, тоді як під шкірою поширюється значно глибше.

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