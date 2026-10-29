Заслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистів

Заслужена артистка України Залата Огнєвіч розкрила, творчість яких представників "нової хвилі" вітчизняної музики найбільше припала їй до душі. Знаменитість виділила для себе п'ятірку фаворитів, куди увійшов, зокрема, 24-річний Shumei (Олег Шумей), з яким вона вже встигла попрацювати й випустити спільну пісню "Буревіями".

Та все ж більшість місць у рейтингу Огнєвіч займають саме жінки-артисти, адже, почувши відповідне запитання, їй на думку одразу спали KLER (Валерія Колесник), KOLA (Анастасія Прудіус) та SKYLERR (Валерія Кудрявець). Свій топ-5 виконавців вона озвучила в коментарі для "ЖВЛ".

"У "новій хвилі" української музики дуже багато талановитих артистів і співачок. Це KLER, KOLA, SKYLERR. Якщо брати з чоловіків, то неймовірний Nikow (Дмитро Ніков). Його пісні в саме серце. Олег Шумей, з яким у нас був фіт", – висловилася зірка.

Огнєвіч подобається творчість KLER та KOLA

SKYLERR опинилася серед фаво... Джерело: Instagram @skylerr_official Розгорнути

За словами Злати Огнєвіч, їй загалом подобається спостерігати за сучасним розвитком української музики. Вона бачить, що нові артисти своєю творчістю кардинально змінюють індустрію.

"Мене дуже тішить, як змінилася українська музика і якої форми вона зараз набула. І буде ще набувати", – підсумувала співачка.

Огнєвіч високо оцінила талант Nikow та Shumei

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