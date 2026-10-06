Занедбана могила навпроти гори сміття: який вигляд має місце поховання Заслуженого артиста та зірки "Весілля в Малинівці"

Заслужений артист УРСР Василь Васильєв спочиває на Байковому кладовищі в Києві. За життя актор був зіркою багатьох музичних комедій, зокрема, "Весілля в Малинівці", однак нині, відвідавши його могилу, складно сказати, що там похована легендарна особистість.

За могилою артиста більше ніхто не доглядає, тож із-за заростів навіть не одразу можна помітити монумент, яким увіковічено його пам'ять. Стан місця поховання Васильєва показав Вінтажний блогер на своєму YouTube-каналі.

Могила актора має досить стриманий вигляд. Там встановлено гранітну плиту, на якій вигравіювано його фотографію та роки життя. З часом пам'ятник залишився фактично неушкодженим, чого не скажеш про дерев'яну лавку, розташовану поруч. Вона вкрилася мохом та сильно струхла.

Василь Васильєв похований на... Джерело: Скриншот Розгорнути

Могила артиста заросла кущами. Джерело: Скриншот

Металевий паркан, яким загороджено місце поховання Василя Васильєва, поржавів. Окрім того, його обплели гілки кущів та інших рослин, якими загалом заслана фактично вся могила.

Ще більш печальна картина спостерігається перед місцем, де спочиває актор. Там утворилася гора сміття з гілок дерев, пакетів та пластикових пляшок.

Могила Васильєва має занедбаний вигляд. Джерело: Скриншот

Навпроти місця поховання акт... Джерело: Скриншот Розгорнути

Що відомо про заслуженого артиста

Василь Володимирович Васильєв народився 14 лютого 1898 року в Одесі. Пізніше він переїхав до української столиці, де працював у Київському театрі музичної комедії (нині Київський національний академічний театр оперети), а також викладав у студії при закладі культури.

Василь Васильєв був зіркою музичної комедії. Джерело: Скриншот

На сцені артист перевтілювався в кардинально різних персонажів. Найвідомішими виставами за його участі були: "Весілля в Малинівці", "Сорочинський ярмарок", "Циганський барон", "Вільний вітер" та інші. Також Василь Васильєв знявся у фільмі "Нестерка". Актор пішов із життя 15 лютого 1987 року.

Раніше OBOZ.UA розповів, який вигляд має могила "героя-коханця" Миколи Рощина та чому вбивцю актора не покарали.