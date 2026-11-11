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Замість дочки з Києва – вінок від Путіна: на похорони акторки-путіністки Федосєєвої-Шукшиної відмовилися їхати рідні з України

Анастасія Какун

На похорони Федосєєвої-Шукши...

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11 листопада в Москві поховали російську акторку Лідію Федосєєву-Шукшину, яка підтримувала повномасштабну війну, однак на церемонії з'явилися далеко не всі її родичі. Приїжджати до країни-агресора відмовилася старша донька путіністки з українським громадянством Анастасія Вороніна-Франсішку, а також її онука Лаура з сином, які мешкають у Києві.

Про це заявляють пропагандистські медіа. На похороні були присутні дві інші доньки акторки – Марія та Ольга, щоправда, протягом усієї церемонії вони помітно тримали дистанцію одна від одної.

На похорон акторки не приїха...

Джерело: Скриншот

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Що цікаво, тоді як рідні з України не провели Лідію Федосєєву-Шукшину в останню путь, російський диктатор Володимир Путін вирішив "віддати шану" акторці, яка підтримувала його терористичний режим. Він надіслав на траурну церемонію вінок, а до цього висловив свої співчуття сім'ї артистки за допомогою телеграми.

Путін прислав вінок на церем...

Джерело: Скриншот

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Нагадаємо, що Лідія Федосєєва-Шукшина померла увечері 6 листопада в одній із московських лікарень. За кілька тижнів до цього 88-річну акторку екстрено госпіталізували через проблеми з серцем. Вона опинилася в реанімації, а згодом лікарі підключили її до апарату штучної вентиляції легень. Проте всі ці маніпуляції не дали позитивного результату. Акторка-путіністка померла від серцевої недостатності.

Позиція артистки щодо війни

Україна відіграла важливу роль у становленні кар'єри Лідії Федосєєвої-Шукшиної. Вона отримувала ролі в популярних українських проєктах, серед яких: "Катя-Катюша", "Люди моєї долини", "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Жіноча інтуїція 2" та інших. Кілька років акторка навіть жила у Києві, але згодом ніби зовсім забула про цю сторінку своєї біографії.

Акторка померла в 88 років.

Джерело: Росмедіа

Як розкрила російська адвокатка, Лідія Федосєєва-Шукшина схвалювала так звану "СВО", допомагала дітям, які втратили домівки, та загалом вважала підтримку РФ у війні важливою справою у своєму житті.

"Труднощі воєнного часу та часу блокади навчили її того, що необхідно допомагати. Вона допомагає нашій країні, оскільки вважає це дуже важливим для себе"– сказала адвокатка.

Одіозну проросійську позицію займають й інші члени родини Федосєєвої-Шукшиної. Її донька Марія публічно виступає на підтримку Володимира Путіна, ба більше, навіть закликала співгромадян писати доноси на тих, хто слухає пісні українських співачок Вєрки Сердючки та Софії Ротару. А от онук акторки Макар Касаткін взагалі вирушив на фронт. Щоправда, повоював він недовго і повернувся до зйомок в кіно.

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