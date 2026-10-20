За ці гроші можна купити "люксове" авто: Павло Зібров назвав свій найбільший гонорар і зізнався, чому не говорить про заробітки

Співак Павло Зібров зізнався, що за один виступ протягом багаторічної кар'єри отримав настільки великий гонорар, що за ці гроші можна було б придбати люксовий автомобіль. Водночас артист не став називати конкретну суму, пояснивши, чому вважає розмови про власні заробітки недоречними.

Про це народний артист України розповів в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк. Вона поцікавилася, скільки сьогодні коштує запросити співака на корпоратив, однак він не поспішав відповідати на запитання.

За словами Зіброва, фінансовими питаннями займається його дружина Марина, яка також працює директоркою артиста. Саме вона спілкується із замовниками та узгоджує вартість виступів, а співак у цю справи не лізе. Зібров пояснив, що ціна залежить від обставин, зокрема місця проведення заходу та витрат на дорогу.

"Усі дзвонять конкретно Марині Володимирівні. Не мені. Ти уявляєш, мені дзвонять, я кажу: "5 тисяч доларів чи 10, чи 20 тисяч євро". Це негарно. Це дуже негарно казати", – зазначив виконавець.

Він додав, що виступи можуть відбуватися не лише в Україні, а й за кордоном. У таких випадках артисту доводиться витрачати кілька днів на дорогу та підготовку до заходу, що також впливає на організацію роботи та вартість виступу.

Павло Зібров розповів про найбільший гонорар. Джерело: instagram.com/pavlo_zibrov

Журналістка не задовольнилася поясненнями співака й тоді запитала про найбільший грошовий гонорар, який він отримав за всю кар'єру. Зібров зрештою відповів, але вирішив не розкривати точну суму.

"Не скажу, скільки це грошей, але це люксова машина", – поділився артист.

Співак наголосив, що це був один із найбільших гонорарів у його житті. Варто зазначити, що нині "люксові" автівки коштують від 80 до 500 тисяч доларів, а то й більше.

Зокрема, Зібров пояснив, що обережно ставиться до замовлень на приватні заходи. За його словами, він перевіряє, хто саме запрошує його виступати, адже не хоче ризикувати репутацією заради великих грошей.

Зібров уважно ставиться до репутації. Джерело: instagram.com/pavlo_zibrov

Артист пригадав, що раніше відмовлявся від виступів для деяких представників Партії регіонів, навіть коли йому пропонували збільшити гонорар удвічі. Він наголосив, що не хоче опинитися в ситуації, коли один вечір може перекреслити роки роботи над власним іміджем.

"Щоб не влізти в халепу, як деякі наші артисти лізли пару років назад. Потім не відмиєшся! Ти обличчя робиш усе життя, а потім за один вечір можеш його просто на нуль звести", – пояснив співак.

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