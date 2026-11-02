Леонід Якубович потрапив до бази даних ГУР.

За що Леоніда Якубовича внесли до "чорного списку" ГУР і яке "сенсаційне" шоу кремлівський блазень знімав в Україні

Російський шоумен та ведучий телепроєкту "Поле чудес" Леонід Якубович зіткнувся з наслідками публічної підтримки путінського режиму. Його було занесено до бази даних Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Росмедіа почали масово розносити інформацію про потрапляння кремлівського блазня до "чорного списку" державного органу, однак, коли саме це сталося, достеменно невідомо.

Як вказано на офіційному порталі бази ГУР, Якубович потрапив до неї через систематичну підтримку збройної агресії РФ проти України та поширення пропаганди Кремля. Він виступив за окупацію українського Криму, неодноразово спотворював факти щодо війни та героїзував злочини російських терористів.

Якубович опинився в "чорному списку" ГУР. Джерело: Скриншот

Ще у 2012 році Леонід Якубович став довіреною особою Володимира Путіна на так званих "виборах". Таку ж роль ведучий виконав і в 2014-му, коли диктатор висунувся на четвертий президентський термін.

У лютому 2022 року Якубович взявся ревно виправдовувати початок великої війни. Ведучий звинуватив Україну в тому, що вона якимось чином несе загрозу для Росії та видав маячню про те, що наша держава "визнала фашизм лояльним фактором своєї біографії". Звісно, він підтримав створення "ЛНР" та "ДНР" і допустив їх приєднання до складу РФ у майбутньому.

Ведучий став адептом пропаганди Кремля. Джерело: Instagram Леоніда Якубовича

Проєкт "Поле чудес" Леонід Якубович перетворив на майданчик для виявлення підтримки російським окупантам. Героями шоу ставали "учасники "СВО", які дарували ведучому збиті українські безпілотники, макети танків чи вогнеметної системи. В один із випусків кремлівський блазень взагалі запросив акторів, які представлялися переселенцями з Донбасу. Вони спробували створити картинку, ніби РФ "допомагає" біженцям.

Вже у 2025 році Якубович фізично підтримав російських терористів. За дорученням генерального директора "Першого каналу", в ефірі проєкту він передав автомобіль одному з підрозділів армії РФ.

Що цікаво, тоді як зараз Якубович є одним із найодіозніших адептів російської пропаганди, на початку нульових із радістю знімався на українському телебаченні. У 2002 році відбулася прем'єра шоу ведучого "Диканька", який називали "сенсацією" для України.

У першому раунді програми Якубович ставив учасникам запитання, на які вони могли відповісти "так" чи "ні". Ті гравці, які отримували найбільшу кількість балів, проходили далі. У другому турі учасники вже ставили каверзні запитання одне одному. З шоу "вилітали" ті, хто давав найменше правильних відповідей. У фінал потрапляв лише один гравець, який мав вирішити якомога більше складних завдань від ведучого. Головний приз "Диканьки" становив 6 000 доларів (на той момент 30 000 гривень, а зараз близько 272 913 грн).

Раніше OBOZ.UA розповів, що російська співачка Юта стала "рупором Кремля" і потрапила в чорний список ГУР.