Андрій Канівець помер у 48 років

"Йому було лише 48". Від тяжкої хвороби помер відомий український продюсер Андрій Канівець, який раніше втратив дружину

Пішов із життя продюсер українських телеканалів Андрій Канівець. Його серце зупинилося у віці 48 років після боротьби зі тяжкою хворобою.

Трагічну звістку повідомив медіаменеджер і продюсер Денис Денк на особистій сторінці у Facebook. Він не розкрив точний діагноз Канівця, натомість зосередив увагу на розкритті професійних та людських якостей покійного колеги.

Денис Денк повідомив про сме... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Із великим сумом повідомляю, що після важкої хвороби помер наш колега та друг, продюсер Андрій Канівець. Йому було лише 48. Це була найщиріша і найдобріша людина, професіонал своєї справи, на якого завжди впевнено можна було покластись, і він ніколи не підводив. Але його підвело здоров'я. Андрій завжди знаходив правильні слова і рішення, завжди підтримував колег і зігрівав своїм теплом, дружньою усмішкою", – йдеться у дописі.

Денис Денк також зауважив, що після смерті дружини Андрій Канівець до останнього самотужки ніс відповідальність за свою сім'ю. Продюсер знайшов у собі сили рухатися далі та виховував доньку Анну.

"Він постійно пишався її досягненнями в творчості і навчанні. Підтримував її завжди, намагаючись дати їй гідну освіту. На жаль, дівчина тепер залишилась без батьків", – повідомив медіаменеджер.

Продюсера не стало в 48 років. Джерело: facebook.com/denysdenk

Наостанок Денис Денк закликав всіх небайдужих підтримати доньку Андрія Канівця як фінансово, так і в розвитку власної справи. Він залишив посилання на Telegram-канал Анни, де вона показує театральні перуки, які виготовляє самостійно. До речі, дівчина на своєму акаунті повідомила про смерть тата 27 вересня.

Зауважимо, що Андрій Канівець працював на телеканалі "Інтер" у період з 2003 по 2010 роки. Він обіймав посаду лінійного продюсера двох фільмів проєкту "Великі українці": про Вʼячеслава Чорновола та Ярослава Мудрого. Пізніше до 2012 року Канівець був членом команди каналу "Перший національний" (нині – Перший канал Суспільного). Продюсер також працював на UBR, "112 Україна" та LIVE.

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