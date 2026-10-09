Її сімʼю називали аристократами: як жила Людмила Янукович до шлюбу з президентом і що за випадок з цеглиною звів їх разом

Колишня перша леді України Людмила Янукович, якій 9 жовтня виповнилося 77 років, завжди була однією з найбільш непублічних політичних постатей. Востаннє дружина президента-втікача Віктора Януковича з'являлася на публіці ще до 2014-го, а нині її постать оповита таємницею, зокрема, припущеннями про ймовірну смерть. Однак навіть такий усамітнений спосіб життя не уберіг її від "зливання" інформації про досить насичену молодість.

До шлюбу з четвертим українським президентом Людмила Янукович працювала на металургійному заводі та, здається, навіть не прагнула світського життя. Детальніше про минуле колишньої першої леді розповість OBOZ.UA.

Людмила Янукович росла в сім... Джерело: ТаблоID Розгорнути

Людмила Янукович, дівоче прізвище якої Настенко, народилася 9 жовтня 1949 року в місті Єнакієве Донецької області в сім'ї, що отримала славу "аристократів. Дитинство вона провела в двоповерховій "сталінці".

"Їхню сім'ю в місті називали аристократами. У них у родині освічені були. Мама Люди – юрист, а тато, хоч і працював простим робітником на цементному заводі, дуже був вихований і начитаний. Усе Єнакієве ходило до них за книгами", – пригадувала кума дружини президента-втікача.

Сама Людмила Янукович була досить зразковою ученицею в школі. Як розповідала вчителька колишньої першої леді, вона завжди ретельно опановувала нові знання, щоправда, нічим не виділялася серед однолітків, адже ніби намагалася бути непримітною.

Подружжя познайомилося під ч... Розгорнути

Після закінчення школи Людмила Янукович здобувала вищу освіту в Макіївському інженерно-будівельному інституті (нині – Донбаська національна академія будівництва і архітектури). Отримавши диплом, вона повернулася до рідного міста й почала працювати інженером у проектно-кошторисному бюро при Єнакіївському металургійному заводі. Ця посада стала для Людмили Янукович доленосною, адже саме на підприємстві вона зустріла майбутнього чоловіка.

"У їдальні ми випадково зіштовхнулися з Вітею Януковичем – він тоді працював у нас на заводі газівником. Я зраділа! Давно не бачилися, а у школі все-таки за однією партою сиділи. Почали розпитувати одне одного, що та як. Ну а коли попрощалися, до мене відразу Люда підійшла і запитала: "Хто це?". Я їй відповіла, що однокласник. І пожартувала: "Що, сподобався тобі?" І Люда зненацька чесно зізналася: "Так", – ділилася колишня однокласниця четвертого президента України.

Остаточно Віктора та Людмилу Янукович звів день, коли на завод привезли партію цегли. Розвантажувати її викликали усіх працівників, навіть інженерів. Людмила через необережність впустила цеглину собі на ногу, а Віктор Янукович кинувся її рятувати.

"Після цього "героїчного" порятунку Люда з ним вже не розставалася", – пригадували люди з оточення подружжя.

Людмила та Віктор Януковичі... Джерело: kp.ua Розгорнути

Весілля Віктор та Людмила Януковичі зіграли в 1971 році. Гуляння тривало до глибокої ночі, а, за спогадами присутніх, із обличчя нареченого не спадала усмішка.

"Віктор до Люди жити перебрався. У них була дружна сім'я, а Віктору саме домашнього тепла і бракувало. Він і традиції сімейні прийняв, і навіть страви фірмові так полюбив, що завжди просив саме їх готувати. У Люди Янукович був хороший капусняк. А ще вона дивовижно готувала їхній фірмовий холодець!", – розповідала кума колишньої першої леді.

Після появи першої дитини Людмила Янукович змінила ритм життя. Вона пішла з роботи й присвятила себе сімейним справам.

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