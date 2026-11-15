Євробачення Азія оголосило свою першу в історії переможницю: що відомо про 19-річну CARMELLE

Першою в історії переможницею пісенного конкурсу Євробачення Азія стала представниця Філіппін CARMELLE. 19-річна співачка підкорила журі та глядачів композицією Sobra-Sobra, за яку отримала 211 балів. Шоу відбулося 14 листопада в Бангкоку (Таїланд), де за перемогу змагалися артисти з 11 азійських країн.

Про тріумф стало відомо з прямої трансляції конкурсу. CARMELLE вдалося випередити представників Таїланду та В'єтнаму, які посіли друге й третє місця відповідно.

Філіппінська виконавиця отримала 93 бали від професійного журі та ще 118 від глядачів. Загалом за учасників голосували мешканці 183 країн.

У дебютному Євробаченні Азія взяли участь представники Бангладешу, Бутану, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, Монголії, Непалу, Філіппін, Південної Кореї, Таїланду та В'єтнаму. Відповідно тепер конкурс вийшов за межі європейського регіону.

Про що пісня, яка принесла CARMELLE перемогу

На Євробаченні Азія співачка виступила з композицією Sobra-Sobra, назва якої перекладається як "занадто багато". Пісня створена у жанрах поп та реп, а також з нотками традиційних філіппінських інструментів – кубінгу і кулінтангу. У ній також зазвучало поєднання тагальської та англійської мов.

Композиція присвячена жіночій незалежності, впевненості в собі та праву не підлаштовуватися під чужі очікування. У тексті CARMELLE порушує тему подвійних стандартів, з якими стикаються жінки: коли вони проявляють характер, їх називають владними, а коли відстоюють власні бажання – надто амбітними. Перед фіналом співачка пояснювала, що хотіла присвятити цю роботу всім філіппінським жінкам.

"Я увійшла в історію, адже це відбулося вперше. Для мене це величезна відповідальність, адже це світова сцена, тож дякую всім, хто голосував за мене", – сказала виконавиця після тріумфу.

За перемогу CARMELLE отримал... Джерело: instagram.com/eurovision Розгорнути

За перемогу CARMELLE отримала трофей у вигляді золотого кришталевого мікрофона. Крім того, співачка матиме можливість виступити на Євробаченні 2027 у болгарському Бургасі.

Що відомо про першу переможницю Євробачення Азія CARMELLE

Справжнє ім'я співачки – Кармель Алліза Сан-Хуан Колладо. Вона народилася 16 липня 2007 року на Філіппінах. Esc plus зазначають, що музикою дівчина захопилася ще в ранньому дитинстві: за словами її родини, співочі здібності проявилися, коли їй було лише три роки. Мати підтримувала доньку та допомагала їй розвивати вокальні навички.

Що відомо про першу переможн... Джерело: instagram.com/eurovision Розгорнути

Перші серйозні досягнення CARMELLE здобула ще в підлітковому віці. У 2019 році, коли їй було 12 років, вона представляла Філіппіни на Чемпіонаті світу зі сценічного мистецтва у Каліфорнії та повернулася додому із сімома золотими медалями в різних категоріях.

Того ж року співачка взяла участь у четвертому сезоні The Voice Kids Philippines. Вона дійшла до фіналу, де посіла друге місце. Останні 5 років вона розвивала музичну кар'єру: записувала композиції з іншими виконавцями та працювала над власним матеріалом.

Перші серйозні досягнення CA... Джерело: instagram.com/carmelle_lite Розгорнути

У травні 2026 року CARMELLE випустила дебютний сольний альбом, до якого увійшли 11 композицій англійською та філіппінською мовами. Серед її робіт – пісні Morena, Salamin, Checklist і Unti-Unti.

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