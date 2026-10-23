Який вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. Фото

Уродженка Одеської області Марія Желяскова представить Україну на престижному міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026. 24 жовтня вона вирушить до Пхукету (Таїланд), де проходитиме змагання, та побореться за головну корону.

Конкурс Желяскова хоче використати як впливовий майданчик, з якого зможе розповісти усьому світу про Батьківщину. Про це вона повідомила в коментарі виданню "Махала".

Марія Желяскова стала предст... Джерело: instagram.com/themissglobe Розгорнути

"Для мене велика честь представляти нашу країну на міжнародній сцені та розповідати світові про Україну", – наголосила модель.

Цьогоріч The Miss Globe пройде під гаслом Beauty in Unity ("Краса в єдності") й триватиме у період з 24 жовтня по 7 листопада. За цей час моделі з усього світу братимуть участь у різних заходах, присвячених красі, таланту й культурі своїх країн. Фінальне шоу відбудеться 6 листопада.

Завдяки участі в конкурсі мо... Джерело: instagram.com/themissglobe Розгорнути

Що відомо про представницю України

Марія Желяскова народилася в місті Болград. Після закінчення школи вона вступила до Одеського Міжнародного гуманітарного університету, де здобула освіту за спеціальністю "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво".

Українка займається благодійністю. Джерело: instagram.com/themissglobe

Модель активно займається благодійністю. Свою діяльність вона зосереджує на допомозі дитячим будинкам, притулкам для тварин, а також підтримує військових та дітей, які постраждали через війну.

Желяскова отримала титул "Ві... Джерело: instagram.com/mariamillion_ Розгорнути

Желяскова має досить вражаючий досвід участі в конкурсах краси. У 2024 році вона тріумфувала на "Міс Одесі", а згодом отримала головну корону "Міс Земля Україна". Ця перемога принесла українці "квиток" на міжнародний конкурс краси Miss Earth 2025. Марія Желяскова увійшла у топ-8 фіналісток змагання та здобула титул "Віце Міс", що стало першим високим досягненням для України на шоу.

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