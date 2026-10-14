Який вигляд має диктор телеканалу ICTV, чий "легендарний" голос знає вся Україна: його уявляли зовсім не таким

Українці роками чули його голос за кадром телеканалу ICTV, але не знали, який вигляд має його власник. Професійний диктор Денис Швецов показався під час роботи над озвученням. Відео здивувало користувачів соцмереж: багато хто уявляв, що знайомим голосом володіє значно старший чоловік, а дехто взагалі був переконаний, що це телеведучий Павло Костіцин.

"Ви можете бачити мене вперше... Але точно чули "десь" мій голос", – підписав оприлюднений в Instagram ролик Швецов. На відео він показав процес начитування закадрового тексту, а в коментарях українці почали зізнаватися, з ким асоціювали його голос і чому зовнішність диктора стала для них несподіванкою.

Чимало користувачів згадали Павла Костіцина – українського телеведучого, актора та колишнього ведучого програм "Битва екстрасенсів" і "Містичні історії". Схожість голосів настільки закарбувалася в пам'яті глядачів, що вони роками приписували знайоме звучання саме йому.

Схожість голосів настільки з... Розгорнути

"Всі голоси не співпадають в моїй голові із зовнішністю, бо зазвичай я їх асоціюю з акторами або ведучими. Ви були Костіциним", – написала одна із коментаторок.

Інші також запитували: "Чому я завжди думала, що це говорить Костіцин?" і зізнавалися: "Я думала, це голос Павла Костіцина".

Коментарі. Джерело: скриншот

Однак не менше українців здивувала зовнішність самого Швецова. Вони уявляли власника впізнаваного голосу старшим, білявим і засмаглим чоловіком, натомість перед камерою постав чоловік із бородою, вусами та в окулярах.

"Я взагалі не так вас уявляла. Це ж мужик 50-ти років, білявий та засмаглий", – поділилася одна з користувачок.

Реакція українців. Джерело: скриншот

Водночас багато хто не приховував захоплення диктором і писав, що його голос асоціюється з приємними спогадами:

"Я знала, що власник цього голосу має мати дуже добрий вигляд!"

"Ого! Полюбляю ваш голос".

"Усі найтепліші спогади в житті супроводжували мене ви".

"Мужик, ти легенда"

Деякі українці також упізнали в голосі Швецова професора Бориса Мурштейка із серіалу "Університет Чупарського".

Що відомо про Дениса Швецова

Денис Швецов – український актор дубляжу і професійний диктор. Він озвучує відеоігри, аніме та аудіокниги, а також розвиває власний YouTube-канал, присвячений ігровій тематиці.

Крім того, чоловік займається стримінгом і подкастами та співпрацює з українською аудіокнигарнею "Абук" як читець.

Денис Швецов. Джерело: instagram.com/rendaros

Денис Швецов. Джерело: instagram.com/rendaros

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