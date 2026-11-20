Які легенди ходять навколо особистого життя Михайла "Дзідзьо" Хоми: "таємний син", чутки про зради та новий роман

20 листопада заслуженому артисту України Михайлу Хомі, відомому також як Дзідзьо, виповнилося 43 роки. За час розвитку творчої кар'єри знаменитість міцно закріпив за собою "звання" одного з найяскравіших представників вітчизняної сцени, але водночас зберіг завісу таємниці над особистим життям. Таке рішення нерідко грало зі співаком злий жарт, адже провокувало появу різних чуток щодо його стосунків.

Дзідзьо приписували роман із колегою по цеху, підозрювали в зрадах та навіть вважали, що він міг таємно стати батьком. Немало з цих пліток артист публічно спростовував, але інтерес публіки до його сердечних справ так і не зник. Якими легендами оповите особисте життя зірки, розповість OBOZ.UA.

Про особисте життя Дзідзьо х... Джерело: instagram.com/dzidzio Розгорнути

Шлюб зі SLAVIA та чутки про невірність

Ще за часів навчання у музичному училищі серце Михайла Хоми підкорила Ярослава Притула, яка виступає під сценічним псевдонімом SLAVIA. У юному віці вони почали будувати плани на спільне життя та зрештою зіграли весілля у листопаді 2013 року. Щоправда, про їхні стосунки публіка дізналася лише у 2016-му, коли SLAVIA заговорила про те, що їй "бракує уваги" в шлюбі у проєкті "Світське життя".

SLAVIA та Михайло Хома були в шлюбі 7 років. Джерело: instagram.com/slavia_official

Такі слова започаткували ряд неоднозначних висловлень подружжя в бік одне одного. Так, наприклад, у 2020 році артистка випустила пісню "Я тобі не мамка" про несамостійність чоловіків та надмірну жіночу опіку в стосунках, а Дзідзьо побачив у кліпі натяки на себе.

Однак це було лише вершиною айсберга. У мережі почали ширитися чутки про те, що Михайло Хома нібито крутив роман на стороні з колегою по цеху Олею Цибульською. Артисти вирішили трохи потримати інтригу щодо цієї теми, що призвело до появи ще більш абсурдних пліток. Коли Цибульська народила сина Нестора, у мережі вигадали, що батьком хлопчика є Дзідзьо. Тоді виконавиця не афішувала офіційний шлюб із Сергієм Грисюком, тож багатьом така "резонансна новина" здавалася цілком логічною.

Та й сама SLAVIA кілька разів натякала не невірність із боку тодішнього чоловіка, що лише сильніше погіршило їхній шлюб. Зрештою у 2021 році пара ухвалила рішення розлучитися. Головною причиною розриву Дзідзьо називав їхнє кардинально різне бачення життя.

"Треба бути чесним із собою. Трикутник одружився з квадратом, і вони вдвох придумали ідеально круглі двері додому. Як? Хто неправий, а хто правий? Ні квадрат, ні трикутник не проходять у ці круглі двері додому", – ділився Хома, – "Вдома немає взаєморозуміння. Я лягаю спати, а Слава ще щось робить. Я прокидаюся, а Слава ще спить. Треба було взяти на себе відповідальність, сказати: "Стоп. Так більше не буде. Слава, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою". Тому, набравшись сміливості, я заявив, сказав, що ми розлучаємося".

Артистам приписували роман. Джерело: Instagram/DZIDZIO

Тоді ж Дзідзьо раз і назавжди поставив крапку в чутках про "роман" із Цибульською: "Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я так само зрозумів, як це так – любили, потім вже розпинають. Я нічого не робив, у мене з Ольгою ніколи нічого не було і Слава це прекрасно знала. Я всі ці роки жив на роботі".

Що зараз відбувається в особистому житті зірки

Після всіх перипетій у минулому Михайло Хома майже повністю уникає обговорення теми своїх стосунків, а якщо й робить якісь коментарі, то обмежується неоднозначними натяками. Так, наприклад, у березні цього розу співак поділився, що завів трьох котів. У відповідь на запитання, хто доглядає тварин під час гастролей Дзідзьо, він заінтригував: "Питання дуже красиве, воно вимагає гарної відповіді. Я приготуюсь і відповім. Стежте за мною. Сюрприз має бути".

Не "витягнули" з артиста подробиць щодо особистого життя журналісти й влітку. Хома із захопленням розповів, що не зміг стримати сліз, коли побачив, що в нього вдома зацвіла червона рута. Інтерв'юерка припустила, що квітка може стати знаком "закоханості" співака, на що він зазначив: "Може!". Після цього зірка швиденько втік від розмови.

Дзідзьо уникає коментарів що... Джерело: instagram.com/dzidzio Розгорнути

Такі неоднозначні відповіді Дзідьо підігріли інтерес до чуток, які розгорілися у 2025 році. За припущеннями, співак вдруге одружився та навіть став батьком двійні. Дзідзьо не дає ніяких коментарів із цього приводу, хоча й не приховує – хоче мати велику родину.

"Діти для мене надзвичайно важливі. До мене на концерти приходить багато дітей, і я дуже радію, коли це бачу. У них – щирість і справжня радість, яку ми, дорослі, часто втрачаємо, ускладнюючи життя і роблячи його надто серйозним. Діти нагадують, якими ми маємо бути насправді. Тому я мрію про велику родину", – говорив зірка.

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