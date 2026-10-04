"Якби Міндіч і Потап мали дитину": мережу розбурхав паспорт британця через схожість зі скандальними українцями. Фото

Фото британця Робіна, який отримав новий паспорт, несподівано стало приводом для жартів серед українців. Інтернет-користувачі розгледіли в чоловікові знайомі риси втікачів: репера Потапа та бізнесмена Тимура Міндіча. А дехто навіть заявив, що він має вигляд їхньої "спільної дитини".

Робін опублікував у Threads свою фотографію з британського паспорта та пожартував із власної зовнішності. Чоловік мав поголену голову чоловіка, коротку сиву бороду з вусами та округлу форму обличчя.

Робін опублікував у Threads... Джерело: скриншот Розгорнути

"Мій новий паспорт сьогодні доставили. Досить невдалий відтінок вусів. Краще триматися подалі від Польщі", – написав він.

У коментарях під дописом розгорнулася бурхлива дискусія. Серед численних реакцій поляків, які залишали, зокрема, грубі висловлювання на кшталт "spierdalaj", знайшлося чимало українців.

Риси обличчя стали приводом... Розгорнути

Користувачі звернули увагу на його риси обличчя і саме вони стали приводом для порівнянь із Потапом і Міндічем. Один із коментаторів назвав чоловіка "ПотаМіном", а інший зізнався: "Подумав, Міндіча "Інтерпол" зловив".

Реакція українців. Джерело: скриншот

Інші користувачі розвинули тему й уявили, як міг би виглядати гіпотетичний нащадок двох українських знаменитостей: "Якби Міндіч і Потап мали дитину", "Суміш Потапа і Міндіча".

Реакція українців. Джерело: скриншот

"Потап, ти вже громадянство змінив?" – написав один із користувачів.

Реакція українців. Джерело: скриншот

Не обійшлося й без жартів безпосередньо над автором допису: "Мужик офіг*в від того, що робиться в його коментарях", "Мужик зайшов у коментарі. Ох**в та пішов гуглити, хто такі Міндіч і Потап".

Реакція українців. Джерело: скриншот

Однак сам Робін не реагував на жоден із коментарів та не викладав окремого допису щодо цього.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Джонні Депп ошелешив дивним вчинком на червоній доріжці. Актор взявся жувати траву з фотозони.