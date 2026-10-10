Як склалася доля непублічних синів Ніни Матвієнко та де зараз живуть її онучки. Фото

10 жовтня легендарна українська співачка Ніна Матвієнко могла би святкувати свій 79-й день народження, але, на жаль, її життя забрала онкологія. Артистка володіла унікальним тембром голосу, завдяки чому кожною композицією торкалася сердець слухачів. Однак, що цікаво, хоча "квітка-душа" й була народною улюбленицею, лише одна з її трьох дітей – Тоня Матвієнко – пішла по стопах зіркової матері, тоді як два сини обрали кардинально інший спосіб життя.

Іван та Андрій Гончарі тримаються подалі від публічності та пішли шляхами, що не мають нічого спільного зі сценою. Детальніше про те, як склалася доля синів Ніни Матвієнко та де зараз її онучки, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Ніна Матвієнко виховувала трьох дітей. Джерело: instagram.com/tonya_matvienko

Уперше "квітка-душа" стала мамою в 1973 році. Тоді вона народила від свого чоловіка Петра Гончара сина, для якого подружжя обрало ім'я Іван. У віці 33 років він постригся в ченці та отримав ім'я Януарій. До анексії Росією українського Криму старший син Ніни Матвієнко служив у Свято-Успенському Бахчисарайському монастирі, а після 2014-го перейшов до ПЦУ в Ніжині.

Другого сина – Андрія – Ніна Матвієнко народила в 1974 році. Тривалий час він працював художником та іконописцем, однак після початку великої війни кардинально змінив своє життя. Як розповідала Тоня Матвієнко в одному з інтерв'ю, Андрій Гончар долучився до лав Національної гвардії України.

Сини "квітки-душі" обрали не... Джерело: Скриншот із інтерв'ю Розгорнути

Єдина донька "квітки-душі" з'явилася на світ у квітні 1981 року. Тоня Матвієнко подарувала своїй легендарній мамі двох онучок – Уляну (народилася в 1998 році) та Ніну (2015 р.).

Тоня Матвієнко подарувала мамі двох онучок. Джерело: Скриншот

Старша донька Тоні Матвієнко наразі мешкає у Німеччині. Як ділилася виконавиця, Уляна ухвалила рішення про переїзд, оскільки не витримала постійного страху та емоційного виснаження, спричинених війною. Побудувати життя за кордоном "з нуля" дівчині було досить непросто, але ситуація змінилася, коли вона зустріла своє кохання.

Після виїзду до Берліну Уляна отримала пропозицію руки та серця від свого партнера, який, до речі, також є українцем. Пара вже досить активно розмірковує над своїм майбутнім весіллям, яке, найімовірніше, відгуляє саме за кордоном.

Уляна переїхала до Німеччини. Джерело: instagram.com/8.23.88

Молодша онучка Ніни Матвієнко мешкає зі своїми батьками. Час від часу Тоня Матвієнко ділиться кадрами із дівчинко, на яких можна побачити, що вона росте досить активною. До речі, в дорослому віці Ніна цілком може повторити шлях своїх зіркових мами й бабусі, адже вже співала на сцені. У віці 8 років вона виконала трек "Чарівна скрипка", вшанувавши пам'ять Ніни Матвієнко на концерті "Національна легенда України".

Ніна живе з батьками. Джерело: instagram.com/tonya_matvienko

Раніше OBOZ.UA розповів, що "дух" Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війни.